При загадочных обстоятельствах в 26 лет умерла звезда фильмов для взрослых

Трагедия произошла еще 1 марта, но только сейчас родственники нашли в себе силы рассказать об этом. О смерти Софи сообщил ее отчим Майк Ромеро. Он заявил, что в данный момент полиция выясняет обстоятельства случившегося. По данным модельного агентства, в котором работала Леоне, ее смерть «расследуется как убийство со взломом дома».

Ромеро отозвался о Софи как об «обожаемой дочери, сестре, внучке, племяннице и подруге». Описывая падчерицу, мужчина отметил, что Леоне очень любила животных. В ее доме проживали сразу три питомца. Также девушка любила путешествовать.

Карьеру в порно-индустрии актриса начала еще до 20-летия. На одном из музыкальных фестивалей в Майами Софи заметил агент. Первоначально девушка не дала согласие, а лишь начала изучать, как создаются фильмы для взрослых.

Позже Леоне все же решилась на съемки, что позволило ей неплохо зарабатывать. Ее состояние оценивается в сумму более миллиона долларов.

Несмотря на внушительные доходы актрисы, семья Софи открыла сбор средств на краудфандинговой платформе. Близкие звезды заявили, что Леоне заслуживает лучшего мемориала. При этом семья не ожидала столь высоких расходов на организацию похорон.

«Я обращаюсь ко всем поклонникам Софии и сообществу в это невероятно трудное время. София, без сомнения, заслуживает самого лучшего мемориала, и вы можете нам помочь. Любое пожертвование, независимо от суммы, пойдет непосредственно на расходы, связанные с расследованием, расходы на похороны и любые другие расходы, которые могут возникнуть по мере того, как семья переживает это горе», - написал Майк.