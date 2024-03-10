СМОТРИТЕ ⟩ В Сети появилось новое официальное фото Кейт Миддлтон

Снимок был сделан в 2024 году, его автор - принц Уильям. «Спасибо за ваши теплые пожелания и постоянную поддержку в последние два месяца. Желаем всем счастливого Дня матери», - говорится в подписи к публикации.

Под постом тут же появилось множество радостных комментариев от поклонников британской королевской семьи, которые очень переживают за здоровье Кейт - недавно принцесса перенесла операцию на брюшной полости и практически перестала появляться на публике. Из-за ее внезапного исчезновения в Сети начали распространяться теории заговора.

Так, некоторые интернет-пользователи полагают, что Миддлтон тайно сделала пластическую операцию. Были предположения и о том, что она сбежала из дворца, впала в кому или вовсе умерла.

Однако, судя по новому снимку, принцесса Уэльская идет на поправку.