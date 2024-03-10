Украинская певица Джамала получила награду Национальной премии имени Тараса Шевченко за альбом Qirim, премьера которого состоялась в 2023 году. На мероприятии певица рассекретила пол третьего ребенка, пишет УНИАН.
СМОТРИТЕ ⟩ Беременная Джамала рассекретила пол третьего ребенка
«Знаете, альбом Qirim испытал много страданий на пути к тому, чтобы его услышал мир. Но сегодня мы отмечаем эту запись. Крымские татары, украинцы страдают веками, но я уверена - праздник в нашем доме состоится», - сказала Джамала.
Во время награждения она процитировала строки из стихотворения Тараса Шевченка «І Архімед, і Галілей». Прямо со сцены певица сказала:
«І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі»
Как сообщает издание «Таблоид», таким образом певица рассекретила пол третьего ребенка. Отмечается, что у Джамалы и ее супруга Сеит-Бекира Сулейманова родится третий сын.
Отметим, у пары уже есть двое детей - 5-летний Эмир и 3-летний Селим. О третьей беременности артистка сообщил в феврале 2024 года, в день финала Нацотбора на Евровидение-2024.