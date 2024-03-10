Известный украинский актер рассказал, как Заворотнюк рыдала у него на плече

Проект вышел на экраны в октябре 2013 года. Там участвовало немало украинских звезд, но и были российские. Виктор Андриенко в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua «Наодинці» рассказал, что когда съемка шоу закончились, Анастасия Заворотнюк не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Актрису растрогало то, как украинские артисты поддерживали друг друга, хотя на экране были конкурентами. По словам Андриенко, Заворотнюк расплакалась в гримерке прямо у него на плече и делилась, что у России такой поддержки нет.

«Когда мы заканчивали, Заворотнюк так расплакалась. Она как увидела, как мы общаемся, как вся толпа, которая конкуренты между собой, аплодируют. Она говорит: "Как это? Вы же конкуренты и все аплодируете друг другу". Она говорила: "Вы - другие, у нас такого нет"», - вспомнил режиссер.

Кроме того, на проекте Виктор Андриенко осуществил сразу три мечты певца Владимира Дантеса. Как признался тогда режиссеру исполнитель, он хотел показать себя в новом амплуа, кроме того, поработать с «долгоносиком» и спеть трек Высоцкого. Благодаря Андриенко артисту удалось свои мечты воплотить в жизнь.

«Дантес сказал мне, что его отец любил и меня, и Высоцкого. И Владимиру удалось осуществить мечту своего отца», - рассказал актер.