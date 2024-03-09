Известный украинский певец рассказал о своем алкоголизме: «Я пухнул»

Теперь исполнитель поделился, что заставило его бросить пить и как долго он уже не употребляет спиртное. По словам артиста, он заболел и узнал о своей болезни случайно. Из-за лишнего веса Melovin хотел сделать операцию и удалить комки Биша. Перед хирургическим вмешательством певец сдал кровь и результаты анализа шокировали его:

«Я заболел. Я узнал все случайно. Я начал страдать от избыточного веса. Я не понимал, что именно происходит, потому что алкоголь, алкоголем, - я не заедал большим количеством пищи. И вообще я не страдал какими-то пищевыми нездоровыми привычками. У меня более или менее был рацион нормальный. Да, я что-то себе позволял, но я просто пухнул. Я пошел в клинику сделать анализ крови. Я хотел удалить себе, глупый, комки Биша, жировые», - рассказал Melovin в интервью Алексею Суханову.

По словам артиста, его позвал врач и посоветовал проверить печень и отметил, что у Melovin подозрение на диабет.

Ошеломленный диагнозом певец поделился, что вместо того, чтобы бросить пить, он начал употреблять алкоголь еще больше:

«Меня это ввело в отчаяние еще больше. Узнать в 26 лет, что у тебя сахарный диабет и гепатоз печени, который уже сейчас может перерасти в цирроз, в необратимый процесс не лучше всего, что ты можешь услышать в 26 лет. Меня это выбило из колеи, я продолжил употреблять алкоголь», - рассказал артист.

Впрочем, так продолжалось до момента, пока Melovin в трезвом состоянии не стало очень плохо. Как признался исполнитель, у него полностью занемели конечности и очень сильно кололи.

После этого артист занялся здоровьем, прошел полное обследование и уже 10 месяцев, как не употребляет спиртное.