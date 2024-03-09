Перед кастрацией котенка назвали в честь печально известного бывшего возлюбленного популярного эстонского блогера

НКО Kitten Help, занимающаяся спасением новорожденных котят, потерявших своих матерей, выступила с особенно смелым призывом к Женскому дню: «Кастрируйте своего бывшего! За пожертвование в размере 50 евро мы назовем нашего следующего кастрированного кота именем вашего бывшего», - говорится в сообщении организации, собирающей деньги на операцию по стерилизации кошек. «Высшая степень мести и поддержка благородного дела!