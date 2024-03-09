В обмен на пожертвование блогер Mallukas, откликнувшаяся на призыв благотворительной организации, получила возможность назвать кота, который отправляется на кастрирование, в честь своего бывшего мужа. «Удачной кастрации, Герт!» - написала эстонская блогер в социальных сетях.
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Перед кастрацией котенка назвали в честь печально известного бывшего возлюбленного популярного эстонского блогера
НКО Kitten Help, занимающаяся спасением новорожденных котят, потерявших своих матерей, выступила с особенно смелым призывом к Женскому дню: «Кастрируйте своего бывшего! За пожертвование в размере 50 евро мы назовем нашего следующего кастрированного кота именем вашего бывшего», - говорится в сообщении организации, собирающей деньги на операцию по стерилизации кошек. «Высшая степень мести и поддержка благородного дела!