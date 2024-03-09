«Верю, что они меня любят»: Зеленский рассказал, чем сейчас занимаются его дети

Президент рассказал, что его дети учатся в Украине, как и все украинские дети - одновременно в комбинированных онлайн и офлайн форматах. «Моя дочь - студентка, а сын - учится в школе», - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что скучает, ведь видит своих детей не очень часто. «Верю, что они меня любят, и крепко обнимают, потому что любят, а не потому что мы редко видимся», - сказал Зеленский.

Он сказал, что семья - это самое дорогое для него и жены Елены.

«Жену вижу чаще. Она помогает мне. У нее есть свои гуманитарные проекты. Чаще, потому что она приходит к нам в офис, и работает здесь. Я думаю, что мои дети и моя семья находятся в таких же условиях, как и все дети украинцев, которые находятся в Украине», - сказал Зеленский.

Старшей дочери президента - Александре - уже 19 лет. Она учится на юридическом факультете. А сыну Кириллу всего 10. Он еще школьник.