Натали Портман официально развелась с изменщиком-мужем после 11 лет брака

Представитель Портман рассказал изданию, что актриса подала на развод еще в июле прошлого года - через месяц после того, как стало известно о том, что Бенджамин ей изменяет. А в феврале бракоразводный процесс официально завершился.

Источник из окружения пары рассказал People, что Портман тяжело переживала случившееся, но ее спасли друзья, которые «сплотились вокруг нее и помогли ей пережить самое худшее время». «Прошлый год был очень трудным и болезненным для Натали, но она вышла из этой ситуации более сильной личностью и теперь находит радость в своей семье, друзьях и работе», - поделился инсайдер.

Он добавил, что с тех пор как разразился скандал, Бенджамин и Натали были сфокусированы на том, чтобы мягко донести до детей изменившееся положение дел в семье: «Ее главным приоритетом было обеспечить ее детям плавный переход. Она и Бен очень любят своих детей и оба сосредоточены на том, чтобы продолжать вместе их воспитывать и быть для них лучшими родителями. Это самое важное». Несмотря на скандальный разрыв, пара сумела проработать вместе сложные моменты, чтобы прийти к «новой норме».

Напомним, что Натали и Бенджамин поженились в 2012 году, у них двое общих детей - сын Алеф и дочь Амалия. В июне прошлого года стало известно о том, что Мильпье изменил Портман с 25-летней экоактивисткой Камиль Этьен. Вскоре после того как фото с их поцелуями облетели все СМИ, Натали засняли плачущей во время семейной прогулки в парке. Позже в прессе писали, что Бенджамин всеми способами пытался спасти отношения с женой и вымолить у нее прощение, но вскоре всем стало очевидно, что ему это не удалось: Портман перестала носить обручальное кольцо и появляться вместе с Бенджамином на светских мероприятиях.