Агата Муцениеце оригинально поздравила подписчиков с Международным женским днем. «Девоньки! Мы, конечно, сила! С праздником нас», - написала актриса в Instagram и в качестве иллюстрации опубликовала свой черно-белый портрет в наброшенном на голое тело жакете oversize и колготках.
Агата Муцениеце поздравила подписчиков с 8 Марта и вызвала шквал критики: в чем дело?
Тут бы фолловерам восхититься актуальной, но не пошлой стилизацией, но, увы, диванные критики работают без выходных и праздников.
«Агата юбку потеряла или что? Постоянно в трусах. Трясет на всю страну своими прелестями. Это теперь так модно?», «Люблю Агату, но этот снимок не понимаю. И почему-то стыдно за нее стало», «Фото ужасное», «Какой-то диссонанс, если честно», «Почему красивые женщины все время в трусах фоткаются. Когда женщина красивая, ей и юбки, и брюки идут шикарно», - вещают хейтеры. И конечно, напоминают о скандальном расставании с Павлом Прилучным. «Совсем совесть потеряла, только с Пашей держалась», - твердо убеждены некоторые.
Нашлись среди комментаторов и откровенные бодишеймеры. «Пофиг на трусы, пуп после родов ну совсем не очень выглядит. В принципе, как и у практически всех рожавших женщин», - делится своим мнением подписчица и добавляет, что такую «компрометирующую» часть тела нужно прятать.
К счастью, высказались в комментариях и те, кто оценил смелый образ. «Ты крутышка и смелая девушка», «Кто вам разрешал быть такой красивой? Просто богиня», «А вы еще и бомба! Уважаю», «Бросила мужа, обрела силу», - не скупятся на комплименты подписчики.