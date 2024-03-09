«Мы стали жертвами худших инстинктов». Брат покойной принцессы Дианы заявил, что в детстве подвергся сексуальному насилию в престижной школе

Об этом он впервые рассказал в шоу Today (американский канал NBC), анонс которого опубликован 8 марта на YouTube-канале проекта.

Спенсер дал интервью накануне выхода своих мемуаров под названием «Очень частная школа».

«Нас заперли. Мы были как заключенные, - сказал 59-летний Спенсер. - Мы стали жертвами худших инстинктов очень плохих людей».

По словам писателя, первым человеком, которому он рассказал о пережитом насилии, был его терапевт. На тот момент Спенсеру исполнилось 42 года.

«В детстве я подвергся сексуальному насилию со стороны женщины», - добавил Спенсер.

После его заявления администрация школы сообщила редакции, что она уведомила местные власти о расследовании возможных преступлений против детей, и призвала всех, у кого есть подобный опыт, высказаться.

Чарльз Спенсер - младший брат покойной принцессы Дианы. У него есть две родные старшие сестры: леди Сара МакКоркодейл и леди Джейн Феллоуз.