Британский писатель и журналист Чарльз Спенсер в школьные годы подвергался сексуальному насилию со стороны женщины, которая работала в престижной британской школе-интернате Maidwell Hall.
«Мы стали жертвами худших инстинктов». Брат покойной принцессы Дианы заявил, что в детстве подвергся сексуальному насилию в престижной школе
Об этом он впервые рассказал в шоу Today (американский канал NBC), анонс которого опубликован 8 марта на YouTube-канале проекта.
Спенсер дал интервью накануне выхода своих мемуаров под названием «Очень частная школа».
«Нас заперли. Мы были как заключенные, - сказал 59-летний Спенсер. - Мы стали жертвами худших инстинктов очень плохих людей».
По словам писателя, первым человеком, которому он рассказал о пережитом насилии, был его терапевт. На тот момент Спенсеру исполнилось 42 года.
«В детстве я подвергся сексуальному насилию со стороны женщины», - добавил Спенсер.
После его заявления администрация школы сообщила редакции, что она уведомила местные власти о расследовании возможных преступлений против детей, и призвала всех, у кого есть подобный опыт, высказаться.
Чарльз Спенсер - младший брат покойной принцессы Дианы. У него есть две родные старшие сестры: леди Сара МакКоркодейл и леди Джейн Феллоуз.