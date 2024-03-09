За личной жизнью Брэда Питта следит весь мир. Общественность спорит, какая из избранниц лучше - за плечами актера отношения с Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли.
Девушка Брэда Питта развелась со звездой «Дневников вампиров»: грядет ли новая свадьба?
Не так давно поклонники звезды «Загадочной истории Бенджамина Баттона» решили, что их кумир наконец-то нашел свое счастье в объятьях тренера Инес де Рамон. Многие предположили, роман может привести к браку.
Подогревает слухи и официальный развод тренера - после года судебных процессов Инес де Рамон и звезда «Дневников вампиров» Пол Уэсли официально поставили точку в отношениях. Они подали заявление на развод еще в начале прошлого года.
В качестве причины расставания звездная пара указала «непримиримые разногласия». Сторонам удалось прийти к соглашению: в бракоразводных документах говорится, что актер отказал в выплатах экс-супруге, а она вернула девичью фамилию.
Напомним, близкий к Брэду Питту источник рассказал журналистам, что в Инес актер нашел все, о чем мечтал, и готов провести с ней остаток жизни. Однако прошлые браки пошатнули веру экс-супруга Джоли в брак, так что расписываться с новой возлюбленной голливудская звезда не собирается.
«Все знают, что одна из главных его головных болей - это Энджи. Брэд доверяет Инес и считает, что она идеальный для него вариант. У них нет секретов друг от друга», - заявил инсайдер.
Оказалось, актер подошел к новым отношениям со всей серьезностью. Инес де Рамон даже подписала документ, согласно которому обязуется не выносить сор из избы и не рассказывать прессе нюансы отношений с Питтом. Избранница актера не обижается, по информации источников, женщина понимает необходимость подобного соглашения.
Похоже, все дело в том, что расставание самой красивой пары Голливуда изрядно помотало нервы обеим сторонам конфликта. Еще в 2015-м году инсайдеры регулярно говорили прессе, что между супругами постоянно вспыхивают скандалы, в частности из-за разных взглядов на воспитание детей. Кроме того, Джоли периодически грозилась опубликовать дневники, в которых 60-летний Брэд выглядел пьянствующим абьюзером.
Справедливости ради стоит отметить, и 48-летней Анджелине развод дался непросто - она замкнулась в себе и очень редко появляется на публике. Актриса признается, что рассматривает переезд в Камбоджу и надеется начать там новую жизнь.
«Это часть того, что произошло после моего развода. Я потеряла способность жить и путешествовать так же свободно, как это было раньше. Я перееду, когда смогу», - откровенничала она в редких интервью.