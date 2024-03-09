Девушка Брэда Питта развелась со звездой «Дневников вампиров»: грядет ли новая свадьба?

Не так давно поклонники звезды «Загадочной истории Бенджамина Баттона» решили, что их кумир наконец-то нашел свое счастье в объятьях тренера Инес де Рамон. Многие предположили, роман может привести к браку.

Подогревает слухи и официальный развод тренера - после года судебных процессов Инес де Рамон и звезда «Дневников вампиров» Пол Уэсли официально поставили точку в отношениях. Они подали заявление на развод еще в начале прошлого года.

Инес де Рамон и Пол Уэсли. Фото: Rw

В качестве причины расставания звездная пара указала «непримиримые разногласия». Сторонам удалось прийти к соглашению: в бракоразводных документах говорится, что актер отказал в выплатах экс-супруге, а она вернула девичью фамилию.

Напомним, близкий к Брэду Питту источник рассказал журналистам, что в Инес актер нашел все, о чем мечтал, и готов провести с ней остаток жизни. Однако прошлые браки пошатнули веру экс-супруга Джоли в брак, так что расписываться с новой возлюбленной голливудская звезда не собирается.

«Все знают, что одна из главных его головных болей - это Энджи. Брэд доверяет Инес и считает, что она идеальный для него вариант. У них нет секретов друг от друга», - заявил инсайдер.