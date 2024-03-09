ФОТО ⟩ Виолончелистка Сильвия Ильвес отпраздновала 8 Марта со своим новым возлюбленным

На видео, опубликованном Ильвес, она наслаждается бокалом вина со своим возлюбленным Кристо, играющим на гитаре. «Вечер Женского дня!» - написала в влюбленная Сильвия.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist/Silvia Ilves

В январе мы писали, что Сильвия Ильвес снова влюблена. «Кристо на данный момент является самым важным человеком в моей жизни, и я не знаю, к чему это приведет. Жизнь полна сюрпризов», - заявила тогда Ильвес.

«Кристо пришел в мою жизнь в тот момент, когда мне нужна была поддержка - это величайший дар в жизни, снова верить и надеяться, потому что вера, надежда и любовь важны в жизни, особенно после стольких отношений», - вздохнула Сильвия.

Март принес большие перемены в жизнь Сильвии, и она вместе с детьми переехала в новую квартиру в центре Таллинна. «Мне потребовалось два или три дня, чтобы перевезти вещи. Поскольку я не смогла нанять грузчиков, я делала все сама и повредила спину», — рассказала Сильвия.