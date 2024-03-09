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Бывшую жену Эдгара Сависаара настигла серьезная проблема со здоровьем: сердце не билось несколько секунд
«Я не понимала, что серьезно больна, я очень устала», - говорит Вилья Тоомаст, оглядываясь на прошлый год, когда помимо помощи мужу Таймо с проблемами с ногой были еще и выборы. Однако когда она попала в Рийгикогу, у нее возникло ощущение крайней опустошенности, а усталость становилась все более явной. Надежды на летний отпуск не оправдались, к тому же Вилью мучили проблемы с давлением.