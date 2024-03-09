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Бывшую жену Эдгара Сависаара настигла серьезная проблема со здоровьем: сердце не билось несколько секунд

Анналийза Кёсс
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Вилья Тоомаст.
Вилья Тоомаст. Фото: Kuvatõmmis saatest «Ringvaade»

«Я говорила, что перетрудилась, что это пройдет, и оно потихоньку нашло на меня», - вспоминала Вилья Тоомаст в пятничном эфире Ringvaade прошлое лето, когда она неожиданно упала в обморок, пишет Elu24.

«Я не понимала, что серьезно больна, я очень устала», - говорит Вилья Тоомаст, оглядываясь на прошлый год, когда помимо помощи мужу Таймо с проблемами с ногой были еще и выборы. Однако когда она попала в Рийгикогу, у нее возникло ощущение крайней опустошенности, а усталость становилась все более явной. Надежды на летний отпуск не оправдались, к тому же Вилью мучили проблемы с давлением.

Самым большим тревожным звоночком для нее стал тот момент, когда она упала в обморок в ванной по пути в туалет ночью во время путешествия по Франции. «Я пришла в себя и осознала, что мне очень больно, я ударилась плечом, а на голове была очень большая шишка», - сказала Вилья, которая обратилась к неврологу в Эстонии. «Было установлено, что я потеряла сознание не из-за неврологической проблемы», - сказала она, добавив, что затем ее отправили к кардиологу.

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