На Facebook и TikTok распространяется информация о подозрительном мужчине, который ходит и просит деньги у дверей квартир в Каламая, Таллинн. В своем видеоролике в TikTok певица Ханна Мартинсон рассказывает о мужчине, который убедительно выдавал себя за соседа и ушел с 90 евро. «Твоя актерская игра великолепна, достойна "Оскара"», - говорит Мартинсон, обращаясь к мошеннику.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ⟩ В Каламая объявился мошенник, который стучится в двери и выпрашивает деньги
Группа Facebook Каламая делится информацией о мужчине, который заходил в многоквартирные дома на улице Копли в Таллинне и просил у жильцов деньги. Поскольку на этой неделе в многоквартирном доме произошло несколько краж, жильцам следует быть особенно бдительными. Имя мошенника - Рауно - также упоминается в Facebook. Там же размещена веб-страница с предупреждением о нем.
Грис, местный житель, говорит, что кто-то подошел к его двери в поисках друга. «Я крикнул ему через дверь: «Нет, он здесь не живет, уходи уже», после чего он постучал в соседнюю дверь... Наверное, это один и тот же парень», - говорит он. «В наши дни стоит быть более скептичным/подозрительным, а не доверять всем с добрым сердцем - в любом случае, очень актуальный пост», - говорит Мартин, оставивший комментарий.
«Раз уж мы заговорили о предупреждениях, сумка с логотипом курьерской компании не всегда означает, что это курьер на работе. Потратьте несколько секунд, чтобы понять, доставляет ли человек еду или ищет незапертую дверь с объяснением «я подумал, что это выход»», - говорит Ану.
Навыки хорошего актера
Ханна Мартинсон опубликовала в TikTok видео, в котором откровенно рассказала о том, как она впустила в свой дом вора. «Это история о том, как нас ограбили, сегодня, в нашем собственном доме, в середине дня», - пишет Ханна в своем аккаунте в TikTok. По словам музыканта, она обедала со своим партнером, когда кто-то начал нервно звонить в дверь. «Мы сразу поняли, что он торопится. В дверях стоял очень застенчивый молодой человек», - говорит Мартинсон, добавляя, что мужчина представился их соседом и сказал, что очень спешит, дело очень сложное, но эвакуатор должен был забрать его машину, и он просит о помощи. «Мне нужно 18 евро», - сказал молодой человек, появившийся в дверях.
«Я подумала, что это немного сомнительно, но в то же время я подумала: «Мы должны помочь нашему соседу»», - сказала она. Молодой человек действительно получил деньги от партнера Мартинсон, причем не 18, а 90 евро, поскольку точной суммы у него не было. Мужчина, конечно, пообещал вернуть деньги через час и даже дал свой номер телефона. Как только мужчина вышел за порог их дома, Мартинсон почувствовал необходимость быстро запереть дверь.
Певица заканчивает клип обращением к Рауно. Мартинсон считает, что у этого человека прекрасные актерские способности и что вместо того, чтобы выманивать у людей деньги, ему следует действовать и зарабатывать. Твоя актерская игра великолепна и достойна «Оскара», - говорит Мартинсон.
@hannamartinson ma loodam, Rauno, et sa võtad mu pakkumise vastu #eesti #eestitiktok #veitsfeil ♬ original sound - Nintendo
Мошенники стремятся втереться в доверие
Райнер Вяли, глава полицейского участка Пыхья-Таллинн, сообщил, что полиция получила информацию о мужчине, который просит деньги, и проверяет ее.
«Мошенники хитры. Их цель - завоевать доверие людей, а затем они используют добрую волю тех, кто им помогает», - говорит Вяли. «Прежде чем отдать деньги незнакомцу, мы всегда рекомендуем спокойно подумать и проверить, действительно ли человек нуждается в помощи или это мошенник», - говорит Вяли.