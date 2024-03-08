БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ⟩ В Каламая объявился мошенник, который стучится в двери и выпрашивает деньги

Группа Facebook Каламая делится информацией о мужчине, который заходил в многоквартирные дома на улице Копли в Таллинне и просил у жильцов деньги. Поскольку на этой неделе в многоквартирном доме произошло несколько краж, жильцам следует быть особенно бдительными. Имя мошенника - Рауно - также упоминается в Facebook. Там же размещена веб-страница с предупреждением о нем.

Грис, местный житель, говорит, что кто-то подошел к его двери в поисках друга. «Я крикнул ему через дверь: «Нет, он здесь не живет, уходи уже», после чего он постучал в соседнюю дверь... Наверное, это один и тот же парень», - говорит он. «В наши дни стоит быть более скептичным/подозрительным, а не доверять всем с добрым сердцем - в любом случае, очень актуальный пост», - говорит Мартин, оставивший комментарий.

«Раз уж мы заговорили о предупреждениях, сумка с логотипом курьерской компании не всегда означает, что это курьер на работе. Потратьте несколько секунд, чтобы понять, доставляет ли человек еду или ищет незапертую дверь с объяснением «я подумал, что это выход»», - говорит Ану.

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