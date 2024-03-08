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ФОТО ⟩ Самый эпатажный стилист Эстонии поздравил женщин с 8 Марта

Limon.ee
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Алексей Солтан
Алексей Солтан Фото: Konstantin Sednev

Алексей Солтан, известный своим безупречным вкусом и оригинальными решениями, присоединился к празднованию Международного женского дня.

Восьмое марта - это не просто дата в календаре, это день, когда мы отмечаем  неповторимость, силу и невероятную способность женщин делать этот мир лучше своим теплом и заботой.

Вот и Алексей Солтан не остался в стороне и поздравил всех женщин с праздником на своей странице в Facebook.

На фотографиях стилист позирует с шикарным букетом белых роз, который отлично контрастирует с его образом, выдержанным в темных тонах.

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