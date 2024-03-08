ФОТО ⟩ Самый эпатажный стилист Эстонии поздравил женщин с 8 Марта

Восьмое марта - это не просто дата в календаре, это день, когда мы отмечаем неповторимость, силу и невероятную способность женщин делать этот мир лучше своим теплом и заботой.

Вот и Алексей Солтан не остался в стороне и поздравил всех женщин с праздником на своей странице в Facebook.

На фотографиях стилист позирует с шикарным букетом белых роз, который отлично контрастирует с его образом, выдержанным в темных тонах.