Алексей Солтан, известный своим безупречным вкусом и оригинальными решениями, присоединился к празднованию Международного женского дня.
ФОТО ⟩ Самый эпатажный стилист Эстонии поздравил женщин с 8 Марта
Восьмое марта - это не просто дата в календаре, это день, когда мы отмечаем неповторимость, силу и невероятную способность женщин делать этот мир лучше своим теплом и заботой.
Вот и Алексей Солтан не остался в стороне и поздравил всех женщин с праздником на своей странице в Facebook.
На фотографиях стилист позирует с шикарным букетом белых роз, который отлично контрастирует с его образом, выдержанным в темных тонах.