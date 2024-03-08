Известная эстонская актриса вспоминает, как осталась одна после развода: «Нужно было скрывать боль, работать и воспитывать детей»

Вийре Валдма и ее дочь Мария стали гостями радиошоу Käbi ei kuku. Среди тем для обсуждения были развод Вийре и воспитание ее детей. «Тогда мне не удалось выйти из этого состояния целой и невредимой», - призналась она, об этом пишет Elu24.