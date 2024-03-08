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Известная эстонская актриса вспоминает, как осталась одна после развода: «Нужно было скрывать боль, работать и воспитывать детей»

Limon.ee
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Фото: Peeter Langovits

Вийре Валдма и ее дочь Мария стали гостями радиошоу Käbi ei kuku. Среди тем для обсуждения были развод Вийре и воспитание ее детей. «Тогда мне не удалось выйти из этого состояния целой и невредимой», - призналась она, об этом пишет Elu24.

Говоря о детях - дочери Марии и сыне Томе-Олафе, - Вийре сравнила, что если Мария обладает огромной способностью к сочувствию, пониманию и доброжелательности, то у Тома-Олафа больше эго и он более своенравен.

В программе также обсуждались отношения Вийре Валдма с певцом-актером Тоомасом Урбом. «Мы съехались на последнем курсе... Он был на два года старше меня, но учился на младшем курсе», - вспоминает Вийре. Пара поженилась в 1982 году.

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