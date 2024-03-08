«Там что-то произошло»: пассажир снял на видео, как взрывается двигатель самолета

Самолет авиакомпании United Airlines, который совершал рейс в Форт-Майерс (штат Флорида), столкнулся с аварийной ситуацией вскоре после взлета из международного аэропорта Хьюстона имени Джорджа Буша. Об этом пишет издание The New York Post.

Примерно через 15 минут после начала полета в одном из реактивных двигателей Boeing 737-900 произошел взрыв и вспыхнул пожар. Из-под левого крыла начали вылетать яркие оранжевые искры.

Пассажиры, напуганные увиденным в иллюминаторах, сняли инцидент на камеру. На опубликованном видео можно увидеть пламя на фоне ночного неба. Запись обрывается репликой одного из членов экипажа о нештатной ситуации за бортом: «Дамы и господа, мы поняли, что там что-то произошло».

По словам автора ролика Дориана Серди, самолет находился в воздухе «примерно 15 минут» из запланированного двухчасового путешествия.

Авиакомпания United Airlines сообщила, что после возгорания двигателя самолет немедленно вернулся в Хьюстон и совершил успешную аварийную посадку около 19:00 по местному времени. Все пассажиры были эвакуированы, к счастью, никто не пострадал.

Перевозчик организовал резервный борт, чтобы пассажиры могли добраться до пункта назначения.

Точные причины возгорания двигателя сейчас выясняет Федеральное управление гражданской авиации. К слову, этот инцидент усиливает обеспокоенность пассажиров по поводу безопасности авиаперевозок в США, особенно на фоне ряда последних авиакатастроф и инцидентов с лайнерами Boeing.