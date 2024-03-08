ПОЛНОЕ ЛЮБВИ ВИДЕО ⟩ Эстонский музыкант связал себя узами брака на живописном Бали

Судя по публикации в Instagram, пара сыграла свадьбу 22 февраля. «Поженились, Хаугас», - объявили они в социальной сети, поделившись красивыми фотографиями и видео.

Свадьба состоялась на Бали, Индонезия. Пара обручилась прошлой весной в Испании. «Я сказала "да"», - объявила Янели, поделившись с подписчиками фотографией красивого кольца.

Прошлым летом у пары родился первенец Себастьян, который родился 1 июля. «Я очень уважаю то, что может сделать маленькая красивая женщина», - похвалил Сильвер свою возлюбленную изданию Õhtuleht.

История любви молодых людей зародилась на концерте группы Shanon в Выру летом 2021 года.