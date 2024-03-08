Принц Гарри и король Карл ІІІ предприняли «маленькие шаги» к восстановлению отношений

Когда король Карл ІІІ сообщил о своем диагнозе, принц Гарри немедленно сел в самолет из Калифорнии в Великобританию, чтобы увидеть своего отца - положительный знак после многих лет напряжения между герцогом Сассекским и королевской семьей, пишет Рeople.

Инсайдер дворца рассказал журналистам, что и отец, и сын предприняли «маленькие шаги» к исправлению своих испорченных отношений.

«Я уверен, что это было эмоционально истощающе для них обоих, но это был шаг в правильном направлении. Это был позитивный шаг», - заявил источник издания.

По его мнению, прилетев ночью из Лос-Анджелеса, принц Гарри хотел бы иметь больше отведенных 30 минут, но «был благодарен за возможность поговорить напрямую со своим отцом и показать свое поддержку ему».

39-летний принц Гарри рассказал о своей встречи с 75-летним королем в программе «Доброе утро, Америка» в прошлом месяце во время своей поездки в Канаду. Когда его спросили, как он впервые узнал о диагнозе рака у своего отца, Гарри ответил: «Я говорил с ним. Я прыгнул в самолет и поехал навестить его, как только смог. Послушайте, я люблю свою семью. Тот факт, что я смог сесть в самолет, поехать, увидеться с ним и провести с ним любое время, я благодарен за это», - сказал Гарри в интервью.

Принц Гарри также поделился, что у него запланированы новые поездки в свою родную страну и он надеется «видеть свою семью как можно чаще». Инсайдер считает, что примирение принца Гарри со старшим братом остается маловероятным и еще более сомнительно, что король Карл станет посредником в примирении двух своих сыновей.

Об отношениях сыновей короля Великобритании Карл ІІІ ранее высказалась королевский биограф Ингрид Сьюард: «Конечно, он (король Карл) хотел бы, чтобы Гарри перестал быть блудным сыном и вернулся. И был бы гораздо счастливее, если бы Уильям и Гарри снова стали друзьями. Но он понимает, что этого не произойдет».