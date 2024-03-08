ФОТО ⟩ «Жизнь была бы пустой черной дырой, если бы в моей жизни не было этих женщин!» Instagram эстонских знаменитостей полон букетов цветов

Музыкант Грете Пайя уже в четверг вечером была в настроении Женского дня, когда написала под фотографией, опубликованной в Instagram: «Who run the world? Girls! (Кто управляет миром? Девушки! - прим.ред.) Желаю вам прекрасного Женского дня, мои дорогие девочки».

Политик Юри Ратас делится с подписчиками красивым снимком с букетом тюльпанов в честь Женского дня. «Поздравляю вас с женским днем! Желаю, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен любовью и заботой, радостными моментами и блеском в глазах. Женский день - это больше, чем просто день в календаре, сегодня мы празднуем и признаем важную роль, которую женщины играют в нашем мире, будь то дома, на работе или в обществе в целом», - пишет он.

Кроме того, рано утром политик посетил цветочные киоски на Виру, чтобы раздать цветы.

Актриса и певица Desiree Mumm написала в своем посте, что надеется, что внимание к женщинам не ограничивается сегодняшним днем. «И та маленькая девочка, которая однажды станет женщиной, несет в себе все эти мечты, а также боль и неуверенность, которые приходят с жизненным опытом. Может быть, именно поэтому легко потерять игривость и детскую радость».