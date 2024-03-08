8 марта отмечается Международный женский день. Узнайте, как местные звезды отмечают этот праздник!
ФОТО ⟩ «Жизнь была бы пустой черной дырой, если бы в моей жизни не было этих женщин!» Instagram эстонских знаменитостей полон букетов цветов
Музыкант Грете Пайя уже в четверг вечером была в настроении Женского дня, когда написала под фотографией, опубликованной в Instagram: «Who run the world? Girls! (Кто управляет миром? Девушки! - прим.ред.) Желаю вам прекрасного Женского дня, мои дорогие девочки».
Политик Юри Ратас делится с подписчиками красивым снимком с букетом тюльпанов в честь Женского дня. «Поздравляю вас с женским днем! Желаю, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен любовью и заботой, радостными моментами и блеском в глазах. Женский день - это больше, чем просто день в календаре, сегодня мы празднуем и признаем важную роль, которую женщины играют в нашем мире, будь то дома, на работе или в обществе в целом», - пишет он.
Кроме того, рано утром политик посетил цветочные киоски на Виру, чтобы раздать цветы.
Актриса и певица Desiree Mumm написала в своем посте, что надеется, что внимание к женщинам не ограничивается сегодняшним днем. «И та маленькая девочка, которая однажды станет женщиной, несет в себе все эти мечты, а также боль и неуверенность, которые приходят с жизненным опытом. Может быть, именно поэтому легко потерять игривость и детскую радость».
«Сегодня я желаю нам не только прекрасного Женского дня, но и того, чтобы мы не теряли и не забывали о маленькой девочке внутри нас, о ее мечтах и желаниях в повседневной жизни. Она внутри каждой из нас, самая настоящая и искренняя версия всех нас. Давайте сохраним ее. Давайте сохраним себя и друг друга».
Музыкант Эгерт Мильдер также посвятил прекрасный пост своей семье, в которой много женщин. «Ох уж эти женщины! Жизнь была бы ничем, пустой черной дырой, если бы не эти женщины в моей жизни. Счастливого Женского дня всем!»
По случаю Женского дня музыкант Павел Нейтсов опубликовал романтический снимок с возлюбленной. «С Женским днем! Будьте любимы и пусть вас всегда обнимают!»
Модельер Gerli A. Chantelle также поздравляет всех с Международным женским днем.
«Поздравляю с Женским днем всех моих коллег-женщин, которые каждый день вдохновляют меня своей красотой, мудростью и позитивом», - пишет светская львица Бригитте Сюзанне Хунт в Instagram.