Российский шоумен Максим Галкин в честь Международного женского дня, который отмечают 8 марта, показал новое фото Аллы Пугачевой и их дочери Лизы, пишет Unian.
ФОТО ⟩ Галкин показал Пугачеву в коротеньких шортах и нежно поздравил ее
В кадре 74-летняя Пугачева позирует в джинсовых шортиках и жилетки, под которую надела черную кофту. А маленькая Лиза предстала в пышном платьице и джинсовке. И Примадонна, и ее дочь широко улыбаются на камеру.
«Мы с Гариком поздравляем своих девчонок с праздником, а в их лице и всех других классных девчонок, которые это читают», - подписал снимок Максим.
Как отреагировали пользователи сети:
«Красотулечки! Дай Бог счастья и здоровья вашей прекрасной семье».
«Максим, с весной ваших девочек».
«С праздником Аллу Борисовну».
«Очень красивые мама с дочкой».
«Крутышки».