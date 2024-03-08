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ФОТО ⟩ Галкин показал Пугачеву в коротеньких шортах и нежно поздравил ее

Limon.ee
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Максим Галкин.
Максим Галкин. Фото: Пресс-фото

Российский шоумен Максим Галкин в честь Международного женского дня, который отмечают 8 марта, показал новое фото Аллы Пугачевой и их дочери Лизы, пишет Unian.

В кадре 74-летняя Пугачева позирует в джинсовых шортиках и жилетки, под которую надела черную кофту. А маленькая Лиза предстала в пышном платьице и джинсовке. И Примадонна, и ее дочь широко улыбаются на камеру.

«Мы с Гариком поздравляем своих девчонок с праздником, а в их лице и всех других классных девчонок, которые это читают», - подписал снимок Максим.

Как отреагировали пользователи сети:

«Красотулечки! Дай Бог счастья и здоровья вашей прекрасной семье».

«Максим, с весной ваших девочек».

«С праздником Аллу Борисовну».

«Очень красивые мама с дочкой».

«Крутышки».

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