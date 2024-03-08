Известный российский шоумен проклял Россию и сбежал из страны

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua «Наодинці» Андриенко рассказал, что в начале большой войны Цекало уехал из страны-агрессора в Америку и там сейчас строит свою карьеру.

Алекснадр Цекало Фото: Instagram

«Он поехал в Америку. Он проклял ту страну. Cказал: "Я проклинаю, я не хочу ничего о ней даже слышать." Продал все, что было», – сказал Андриенко.

По словам Андриенко, шоумен сейчас работает в Голливуде, как и режиссер Александр Роднянский, который тоже осудил полномасштабное российское вторжение.

Стоит отметить, что Цекало публично так ни разу и не высказался о развязанной в Украине войне. Он тихо уехал из России и живет в Америке вместе со своей семьей.