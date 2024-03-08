Российская певица и мама двоих детей Монеточка (Лиза Гырдымова) выпустила в честь 8 Марта песню «У мамы есть секрет», пишет «Медуза».
Монеточка в честь 8 Марта опубликовала душевный клип, который растрогал тысячу женщин
В клипе на композицию к ней присоединились другие известные российские мамы: Катерина Гордеева, Надя Толоконникова, Чулпан Хаматова, Екатерина Дунцова, Мари Давтян, Варвара Шмыкова, Анна Монгайт, Мария Шалаева и Татьяна Лазарева.
Песня, которая войдет в новый альбом Монеточки, посвящена «сильным, смелым, умным женщинам, противопоставляющим себя войне и смерти». Вот что говорят об этой композиции другие участницы видео.
«На эту песню меня вдохновили женщины, близкие мне по духу – мои кумиры, мои подруги, мои слушательницы. В последние два года появилось много новых историй о сильных, смелых, умных женщинах, противопоставляющих себя войне и смерти. Не все эти истории получают широкую публичную огласку, но каждая из них точно делает мир лучше. Мы сильны, мы можем свирепо защищать свою семью, бесстрашно бороться за свою страну и поддерживать друг друга как сестры – вот что я узнала о женщинах за последние годы. Я счастлива быть одной из них, я счастлива быть «как все остальные девчонки», и это выражение перестает быть хоть сколько-нибудь обидным, как только погружаешься глубже в его смысл. И каждая героиня нашего клипа – яркий тому пример. Каждую из них я люблю, поддерживаю и на каждую я равняюсь» – говорит Монеточка.
«Сначала не поняла почему просто пошли слезы, но заглянув в комментарии увидела, что не одна такая и все норм. спасибо всем мамам за их мужество и силу с 8 марта, дорогие!» – пишет девушка в комментариях.
«Это лучший подарок на день солидарности в борьбе за женские права! хочу сказать огромное спасибо всем женщинам на планете, которые боролись и продолжают бороться за мир», – пишет другой пользователь YouTube.
«Это дивный! Прекрасный! Замечательный клип, с потрясающими женщинами, с настоящими живыми душами! Спасибо Монеточка, спасибо Лиза!!!!» – благодарят певицу.