Вот уже около недели в нарвском парке на улице Пушкина сидит одинокий швед с несколькими чемоданами. Его зовут Магнус Карлсон, он поддерживает Путина и мечтает уехать в Россию. Но, видимо, не судьба.
Нарвский корреспондент Rus.Postimees живет недалеко от парка, в котором обосновался швед, и может подтвердить тот факт, что Карлсон практически все время сидит на одной и той же скамейке. Иногда к нему подходят пообщаться местные жители, но большую часть времени он сидит один.
Раньше Магнус жил в нарвских отелях, но в конце концов его пришлось выселить за неподобающее поведение. Магнуса отправили в социальный дом, но в итоге он решил перебраться на улицу и уже стал своеобразной местной достопримечательностью. Корреспонденты Rus.Postimees и «Северного побережья» решили пообщаться с мужчиной, и в ходе беседы узнали много интересного!
Так, например, Карлсон считает, что шведское правительство - нацисты, объявившие на него охоту. По версии Магнуса, во всем виноват Стефан Лёвен - шведский государственный и политический деятель. «Швеция всю жизнь мучала меня, а также раздала приказы другим странам преследовать и мучить меня», - рассказал Карлсон, добавив, что причиной ненависти к нему и его семье является его происхождение.
«Швеция ненавидит меня за то, что у меня королевская кровь. Король Карл XV - отец моих предков, первый по моей кровной линии», - уверен швед. Он не признает политику шведского правительства, называя самое правительство нацистским, а социальную демократию - основой фашизма.
Магнус мечтает уехать в Россию, но не имеет для этого необходимых документов. По его словам, шведское правительство при поддержке эстонского уничтожило его заявление на визу в посольстве России в Таллинне. «Я писал письма в Россию, но никто мне не помог. Хотя я думаю, что Путин - очень честный человек, особенно если сравнивать его с нацистами», - заявил Карлсон.
Согласно распоряжению полиции, Магнус Карлсон должен покинуть Эстонию 30 марта. Что он будет делать в Нарве до этого времени - загадка, и определенного ответа на этот вопрос Магнус не дал, продолжая повторять корреспондентам о том, что винит во всем именно шведское правительство. Магнус в целом оказался склонен к тому, чтобы по несколько раз повторять одно и то же.
«В полиции мне сказали самому выбрать страну, в которую я уеду из Эстонии. Полицейский предложил мне поехать в Молдову, но там рядом Украина, а Украина - мой враг», - сказал швед.
Социальные службы города в курсе происходящего, но сделать ничего не могут, так как мужчина отказывается от помощи. «Мы со стороны города сделали все что могли, а удерживать человека насильно в ночлежном доме или где-либо еще мы не можем», - сказала директор Нарвского департамента социальной помощи Кристи Мюрк.
Магнус же выразил надежду, что мимо пройдет красивая женщина, обратит на него внимание и заберет к себе домой. Карлсон хочет построить семью со славянской женщиной и довольно много говорит об этом. «Я хочу создать семью, но не со шведкой. Шведские женщины никогда не обращали на меня внимания, они бойкотировали меня по приказу шведского правительства», - рассказывает Магнус.
Швед не отличается агрессивностью, с журналистами общается очень спокойно, однако, его ответы звучат неестественно, словно были заучены наизусть. В разговоре сильно акцентирует внимание на преследованиях со стороны шведского правительства, а также на сексуальной стороне личной жизни. От помощи отказывается, не выглядит усталым, голодным или осунувшимся.
Сколько еще Магнус Карлсон просидит в нарвском парке - неизвестно. Неизвестно это, наверное, и ему самому.