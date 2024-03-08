Согласно распоряжению полиции, Магнус Карлсон должен покинуть Эстонию 30 марта. Что он будет делать в Нарве до этого времени - загадка, и определенного ответа на этот вопрос Магнус не дал, продолжая повторять корреспондентам о том, что винит во всем именно шведское правительство. Магнус в целом оказался склонен к тому, чтобы по несколько раз повторять одно и то же.

«В полиции мне сказали самому выбрать страну, в которую я уеду из Эстонии. Полицейский предложил мне поехать в Молдову, но там рядом Украина, а Украина - мой враг», - сказал швед.

Социальные службы города в курсе происходящего, но сделать ничего не могут, так как мужчина отказывается от помощи. «Мы со стороны города сделали все что могли, а удерживать человека насильно в ночлежном доме или где-либо еще мы не можем», - сказала директор Нарвского департамента социальной помощи Кристи Мюрк.

Магнус же выразил надежду, что мимо пройдет красивая женщина, обратит на него внимание и заберет к себе домой. Карлсон хочет построить семью со славянской женщиной и довольно много говорит об этом. «Я хочу создать семью, но не со шведкой. Шведские женщины никогда не обращали на меня внимания, они бойкотировали меня по приказу шведского правительства», - рассказывает Магнус.

Швед не отличается агрессивностью, с журналистами общается очень спокойно, однако, его ответы звучат неестественно, словно были заучены наизусть. В разговоре сильно акцентирует внимание на преследованиях со стороны шведского правительства, а также на сексуальной стороне личной жизни. От помощи отказывается, не выглядит усталым, голодным или осунувшимся.

Сколько еще Магнус Карлсон просидит в нарвском парке - неизвестно. Неизвестно это, наверное, и ему самому.