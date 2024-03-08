«Переживал после развода»: участник «Касты» рассказал о создании песни, на которую в Латвии сняли клип

Напомним, 20 июня во время пробежки у Хамиля остановилось сердце. Об этом он и его супруга Полина подробно рассказали Юрию Дудю. Это случилось в Португалии, где музыкант проживает в настоящее время. Ему было проведено срочное аортокоронарное шунтирование. Семь дней рэпер провел в медикаментозной коме. Это помогло спасти его жизнь.

«Меня нашел охранник. Повезло, что он меня увидел. Подбежал, и тут же мимо пробежала доктор-педиатр. Она увидела, что мне оказывают помощь, и заменила его», - говорит Хамиль, добавляя, что действия этих людей спасли ему жизнь. Врачи в больнице не переставали повторять, что спасение артиста - это чудо.

«Он получил девять разрядов дефибриллятора... Это было очень страшно», - призналась Ана, которая спасала Хамиля.

Юрий Дудь спросил, как родилась одна из самых популярных песен «Закрытый космос».

«В 2009 году я был в браке и развелся. Переживал после развода. Переживания были внутри», - вспоминает артист.

Ему предложили написать текст для рэп-песни про любовь, которая будет исполняться парнем из представителей «золотой молодежи» Ростова-на-Дону. Хамиль отказался, но он сел на студии и стал думать, а что бы он мог написать, если бы согласился:

«Начал что-то писать. Оказалось, что я на бумагу под эти мысли начал выкидывать свои переживания. Посидел так шесть часов. За шесть часов до ночи у меня получился текст».

Он показал парням, те сказали, что хороший текст. Изначально песня была написана под другую музыку. Влади предложил поменять мелодию. Тогда Хамиль обратился к битмейкеру Прометею, и уже после этого родился «Закрытый космос», который мы знаем.

Видео: Интервью с Хамилем («Каста»)

Кстати, специально для съемок каждый из участников группы подучился играть на музыкальных инструментах: Хамиль - на бас-гитаре, Шым - на барабанах, Влади - на гитаре, Змей - на аккордеоне. Были сняты два видео с бэкстейджем и приколами во время съемок:

Видео: «Каста» - «Закрытый космос»