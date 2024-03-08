34-летняя звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон впервые выходит замуж
Известная американская актриса, звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон впервые выходит замуж.
Об этом изданию Mirror сообщил инсайдер. Отмечается, что возлюбленный актрисы – солист группы Coldplay Крис Мартин – сделал ей предложение после шести лет отношений. Впрочем, пара не спешит делиться радостными новостями, хотя, как говорит инсайдер, их друзья уже давно знают о помолвке. Кроме того, Дакота и Крис пока не планируют свадьбу.
«Пара обручилась, но держит новость в тайне. Но теперь они откровенно говорят об этом в своих кругах. Они без ума друг от друга с первого дня, поэтому следующий шаг был неизбежен. Они не спешат планировать свадьбу, а просто наслаждаются статусом обрученных», – рассказал инсайдер.
К слову, об их вероятной свадьбе начали сплетничать еще в октябре прошлого года, когда на безымянном пальце Джонсон заметили кольцо. Кроме того, актриса, которая редко рассказывает о подробностях личной жизни, в интервью начала делиться мечтами о семье и материнстве.
Отметим, что для 34-летней Дакоты Джонсон этот брак станет первым. А вот 47-летний Крис Мартин уже был женат. Первой женой исполнителя стала актриса Гвинет Пэлтроу, с которой он прожил в браке с 2003 по 2016 год. У пары есть двое детей – 19-летняя дочь Эппл и 17-летний сын Мозес.