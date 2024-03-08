В браке с Петром Чернышевым у Анастасии Заворотнюк появилась дочь Мила, предположительно в результате ЭКО. Спустя полгода у звезды «Моей прекрасной няни» обнаружили опухоль головного мозга - с тех пор о няне Вике практически ничего не слышно.
ФОТО ⟩ Анна Заворотнюк показала младшую сестру – дочь их тяжелобольной матери и Петра Чернышева
Единственная, кто редко, но доносит до поклонников хоть какую-то информацию, - старшая дочь актрисы Анна. Она же периодически показывает, как растет ее младшая сестра.
Известно, что девочке сейчас около пяти лет. А потому поклонники ни на секунду не засомневались, что Анна отправилась на утренник именно к Миле. В stories девушки появилось несколько видео с детскими танцами: младшая Заворотнюк - предположительно девочка с косичками и в розовом платье. Черты лица звезд прослеживаются. Чернышев, заметим, старается скрывать малышку от посторонних глаз.
Напомним, Анастасия Заворотнюк около четырех лет борется с онкологическим заболеванием - раком мозга. В феврале стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники после очередного курса лечения. Позднее врач раскрыл уникальный метод лечения актрисы и рассказал, возможно ли ее спасти.