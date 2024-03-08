НЕ ПЕРЕБОР? ⟩ R-Kiosk опубликовал провокационную рекламу в честь Международного женского дня

R-kiosk совместно с кофейней Caffeine опубликовал рекламу на своей странице в Instagram, где предложил устранить гендерный разрыв в оплате труда. В посте они написали, что по случаю Международного женского дня они предлагаю всем женщинам товары со скидкой 17,7 процентов.

В рекламе привлек внимание кошелек, который напоминает женский половой орган. Обрадуются ли наши женщины подобной привязке к сегодняшнему празднику?

В тексте идет речь не просто о равенстве заработной платы. «Вот три причины, по которым необходимо решать проблему разрыва в оплате труда: хоть женщины чаще работают в профессиях, которые необходимы для функционирования общества (образование, здравоохранение, социальное обеспечение), их зарплата не соответствует их реальной ценности.

Разница в оплате труда ставит женщин в более уязвимое положение по сравнению с мужчинами и снижает их чувство безопасности на протяжении всей жизни, от начала работы до выхода на пенсию.

Кроме того, разница в заработной плате существенно влияет на развитие детей, выросших с матерью-одиночкой (женщины составляют 92 процента всех родителей-одиночек).

Давайте вместе стремиться к более равноправной, сплоченной и счастливой Эстонии!» – пишет R-Kiosk.

Что вы думаете по поводу таких реклам?