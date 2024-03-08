ГАЛЕРЕЯ ⟩ Традиция не забыта: на улице Виру горожане скупают цветы своим дамам

В преддверии Международного женского дня суета на цветочном рынке улицы Виру началась вечером в пятницу и продолжается по сей час. На кадрах, сделанных сегодня утром, можно заметить с букетами цветов в руках жителей столицы, которые спешат поздравить своих милых дам. На прилавках цветочных ларьков красуются розы, разноцветные тюльпаны и другие цветы, от которых глаз так и радуется.