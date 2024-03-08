Культурная столица Эстонии была упомянута в престижном британском издании

«У этого малоизвестного, но в то же время очаровательного восточноевропейского анклава скоро наступит свой звездный час. Основная тема фестиваля, охватывающего город Тарту и его окрестности – выживание. В течение года происходит более тысячи событий, которые характеризуют образ жизни эстонцев: любовь к фольклору и природе, выносливость и предприимчивость, культура и история», – рассказала автор статьи Изабель Чоат .

Она особенно выделила выставку под названием «Свекольная стиральная машина», которая рассказывает об изобретательности людей, вынужденных довольствоваться очень малым во времена советской власти. В то же время инициатива, рожденная в результате сотрудничества трех музеев и передвижной ремонтной мастерской, должна поделиться идеями о том, как бороться с современным чрезмерным потреблением. «Кажется, что он включает в себя не только фестиваль, но и всю Эстонию – признание прошлого, взгляд в будущее и устойчивый образ жизни», – добавила она.