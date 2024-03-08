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Культурная столица Эстонии была упомянута в престижном британском издании

Анналийза Кёсс
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Культурная столица Европы Тарту 2024. Празднование открытия.
Культурная столица Европы Тарту 2024. Празднование открытия. Фото: Mikk Otsar / Tartu 2024

«Тарту как культурная столица Европы в этом году получит большое количество внимания. Мы обращаем свой взор на этот творческий и молодой город, полный любви к уличному искусству, фольклору и природе», – пишет престижное британское издание The Guardian.

«У этого малоизвестного, но в то же время очаровательного восточноевропейского анклава скоро наступит свой звездный час. Основная тема фестиваля, охватывающего город Тарту и его окрестности – выживание. В течение года происходит более тысячи событий, которые характеризуют образ жизни эстонцев: любовь к фольклору и природе, выносливость и предприимчивость, культура и история», – рассказала автор статьи Изабель Чоат.

Она особенно выделила выставку под названием «Свекольная стиральная машина», которая рассказывает об изобретательности людей, вынужденных довольствоваться очень малым во времена советской власти. В то же время инициатива, рожденная в результате сотрудничества трех музеев и передвижной ремонтной мастерской, должна поделиться идеями о том, как бороться с современным чрезмерным потреблением. «Кажется, что он включает в себя не только фестиваль, но и всю Эстонию – признание прошлого, взгляд в будущее и устойчивый образ жизни», – добавила она.

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