«Тарту как культурная столица Европы в этом году получит большое количество внимания. Мы обращаем свой взор на этот творческий и молодой город, полный любви к уличному искусству, фольклору и природе», – пишет престижное британское издание The Guardian.
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Культурная столица Эстонии была упомянута в престижном британском издании
«У этого малоизвестного, но в то же время очаровательного восточноевропейского анклава скоро наступит свой звездный час. Основная тема фестиваля, охватывающего город Тарту и его окрестности – выживание. В течение года происходит более тысячи событий, которые характеризуют образ жизни эстонцев: любовь к фольклору и природе, выносливость и предприимчивость, культура и история», – рассказала автор статьи Изабель Чоат.