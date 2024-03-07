Актриса Галь Гадот, наиболее известная по роли Чудо-женщины, стала матерью в четвертый раз. Об этом она рассказала в Instagram и поделилась фотографией с малышом. Беременность актриса держала в тайне, поэтому новость о появлении на свет ребенка стала для поклонников сюрпризом.
«Чудо-женщина» Галь Гадот родила четвертого ребенка
У 38-летней Галь Гадот и ее супруга, 47-летнего бизнесмена Ярона Венсано, родилась четвертая дочь, которая получила имя Ори. Значение имени малышки актриса раскрыла в подписи к посту. «Моя милая девочка, добро пожаловать. Беременность была нелегкой, но мы справились. Ты принесла так много света в нашу жизнь, оправдывая свое имя, Ори, что в переводе с иврита означает "мой свет". Наши сердца полны благодарности. Добро пожаловать в дом девочек. Впрочем, наш папа тоже весьма крутой», - написала Галь Гадот под фотографией.
Галь Гадот и ее возлюбленный Ярон Версано поженились в 2008 году. У них три общие дочери: 12-летняя Алма, шестилетняя Майя и двухлетняя Даниэлла.