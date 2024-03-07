«Чудо-женщина» Галь Гадот родила четвертого ребенка

У 38-летней Галь Гадот и ее супруга, 47-летнего бизнесмена Ярона Венсано, родилась четвертая дочь, которая получила имя Ори. Значение имени малышки актриса раскрыла в подписи к посту. «Моя милая девочка, добро пожаловать. Беременность была нелегкой, но мы справились. Ты принесла так много света в нашу жизнь, оправдывая свое имя, Ори, что в переводе с иврита означает "мой свет". Наши сердца полны благодарности. Добро пожаловать в дом девочек. Впрочем, наш папа тоже весьма крутой», - написала Галь Гадот под фотографией.