УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Женщины – это наше богатство!» Жители Таллинна рассказали, как отмечают 8 марта

В преддверии праздника жители столицы рассказали, отмечают ли они данный праздник, и если да, то каким образом.

«Ну как отмечаю, поздравят, тогда да. У себя отмечать я сейчас не могу, у меня ремонт, я у дочки живу. Если зять поздравит, то, конечно, приятно будет. Тюльпаны приносит», - поделилась Александра.

«Конечно, обязательно, женщины же. Празднику лет 70 уже, может больше даже. Я сейчас уже на пенсии, так что мало кого вижу. А так да, конечно, кого встретишь. Ну и знакомые есть в области обслуживания, торговли, еще где. Женщины, конечно, это наше богатство. Понятно, без женщин жить нельзя на свете. Меня вот эта политика не интересует, женщина есть женщина, и все они олицетворяют свое предназначение», - рассказал Вячеслав, что для него значит этот праздник.

«Поздравляю жену, покупаю цветы и шампанское», - коротко ответил Игорь.

«Как всегда, ну как получится, в этот раз в рейсе. Если бы не уезжал, отметили бы дома, с семьей. На работе, да, у нас есть женщины, обязательно поздравляем», - сказал Владимир, что отмечает праздник обычно в кругу семьи, но в этот раз будет в рейсе.

Ольга: «Да, в кругу семьи. Сейчас уже никаких особенных традиций нет. Обычно муж поздравляет, садимся за стол, кофе пьем, отдыхаем целый день или идем куда-нибудь гулять. Бывает ходим в театр. Всегда что-нибудь придумываем. Бывает, дети приезжают, тогда всей толпой идем куда-нибудь».

«Ну, как обычно. Традиционно. Цветы и подарки для супруги. Это традиция, не дань каким-то старым временам, это повод отметить важную роль женщин в нашей жизни. Цветы, подарки, вот я своей супруге, может быть, скромно, но купил билеты в кино. Такие вещи можно себе позволить», - Евгений говорит, что этот день напоминает всем нам о значимости женщин в нашей жизни.