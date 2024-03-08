ГОРОСКОП НА ВОСЬМОЕ МАРТА ⟩ Скорпион – ведите себя легко и непринужденно, Рыбы – укрепите деловые связи

Козерог

Не спешите. День требует осторожности; особенно это важно, когда речь идет о делах, важных не только для вас, но и для окружающих. Чаще обычного приходится брать на себя ответственность за других; не всегда вам это по душе. Если действовать правильно, можно справиться с какими-то старыми делами, решить вопросы, которые тревожили не только вас, но и ваших близких. Будет шанс изменить к лучшему отношения с любимым человеком. Вы хорошо понимаете друг друга, можете о многом договориться. Не исключено, что появятся общие планы, за осуществление которых вы возьметесь с большим энтузиазмом.

Водолей

День подходит для общения. Вы часто понимаете окружающих с полуслова, можете найти общий язык даже с тем, кто обычно неохотно идет на контакт. Вероятны приятные знакомства; не исключено, что они положат начало долгой дружбе или романтической истории. Вторая половина дня щедра на хорошие идеи. Но вряд ли их удастся воплотить в жизнь немедленно. Стоит запастись терпением. Если вы будете внимательны, то наверняка найдете ответы на какие-то вопросы, о которых приходилось много размышлять в последнее время.

Рыбы

Вы отлично ладите с окружающими, часто с полуслова понимаете даже тех, кого видите впервые. Будет возможность укрепить деловые связи, заручиться поддержкой тех, от кого многое зависит. Напомните о себе людям, с которыми прежде сотрудничали. Не исключено, что вам предложат что-то интересное. Некоторым Рыбам предложат принять участие в каком-то интересном деле. Пока речь идет о предварительных договоренностях, а у вас есть время собрать побольше информации и все обдумать. Вторая половина дня хорошо подходит для поездок. Смена обстановки вдохновляет вас.