Благоприятный день для общения. Даже очень разные люди могут найти общий язык, а те, кто давно дружит, понимают друг друга с полуслова. Легко уладить старые конфликты, многие охотно идут на уступки, понимая, что это полезно для всех. Возможно примирение после ссоры, восстановление давних связей, а также начало новых отношений, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА ВОСЬМОЕ МАРТА ⟩ Скорпион – ведите себя легко и непринужденно, Рыбы – укрепите деловые связи
Первая половина дня проходит спокойно, вторая приносит неожиданности. Вероятны удивительные совпадения, странные события, которые помогут по-новому взглянуть на привычные вещи. Появляются необычные идеи, для их реализации объединяют усилия очень разные люди.
Овен
Не самый простой день, но очень плодотворный. Он дает шанс достичь успеха во многих делах, в том числе таких, с которыми долго не удавалось справиться. Многим Овнам пригодятся знания, полученные раньше. Друзья и давние знакомые охотно поддерживают многие ваши идеи. Вторая половина дня складывается благоприятнее первой, открывает больше интересных возможностей. В это время вероятны полезные знакомства, встречи с людьми, которые позже окажут вам важные услуги. Не исключено начало романтических отношений. Удается на многих произвести хорошее впечатление, показать себя с лучшей стороны.
Телец
Благоприятный день. Он отлично подходит для любых интересных и полезных дел. Многих Тельцов ждут приятные сюрпризы, а также новые впечатления, запоминающиеся события. Будет шанс добиться успеха в чем-то важном. Хорошо понимая, чего хотите, вы не отступаете, если возникают трудности. Настойчивость помогает опередить соперников. Окружающие увидят, на что вы способны; вскоре поступят какие-то интересные предложения. Вечер – подходящее время для общения с близкими. Хорошо проходят романтические свидания.
Близнецы
Важно сохранять спокойствие. Если вы не пойдете на поводу у эмоций, не станете поддаваться на провокации, то отлично справитесь со сложными делами, найдете верные ответы на важные вопросы. Часто интуиция подсказывает, как правильно вести себя. Прислушайтесь к ней. Можно наладить существующие отношения, как деловые, так и личные, напомнить о себе людям, с которыми вы прежде дружили или сотрудничали. Некоторые представители знака познакомятся с теми, о ком прежде слышали много интересного. День обещает приятные сюрпризы.
Рак
Очень удачный день с деловой точки зрения. Он дает шанс заключить выгодные сделки, а также найти людей, которые помогут в реализации ваших идей. Не исключены интересные предложения, касающиеся работы. Пока все обсуждения носят предварительный характер, но полученная информация наверняка окажется полезной. В личных отношениях также преобладает влияние позитивных тенденций. Вы отлично ладите с близкими, можете во всем на них положиться. Вероятны романтические сюрпризы. Некоторые Раки встретятся с человеком, по которому в последнее время скучали.
Лев
Благоприятный день, отлично подходящий для любых встреч. Вы отлично ладите с людьми, ко многим находите подход. Не исключено, что сейчас ваши идеи высоко оценят те, кто прежде относился к ним скептически. У некоторых Львов появятся новые союзники, причем весьма могущественные. Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Можно говорить с близкими о важных вещах, не опасаясь, что возникнут разногласия. Вероятны небольшие денежные поступления из неожиданных источников. Пока не спешите тратить полученное: подходящее время для покупок наступит чуть позже.
Дева
В начале дня старайтесь быть особенно терпеливыми с окружающими, не обращать внимания на их слабости и не поддаваться на провокации. Это не самое простое время с точки зрения общения, но если вы поведете себя правильно, серьезных проблем не возникнет, а с мелкими неприятностями вы быстро разберетесь. Вторая половина дня проходит спокойно и очень плодотворно. Она дает шанс справиться со многими важными делами. Можно браться за самые разные дела; часто удается достичь успеха даже там, где вы всерьез на него не рассчитывали.
Весы
Отличный день, полный вдохновляющих событий и интересных предложений. Можно осуществить то, что было задумано давным-давно. Вы не теряетесь, если что-то идет не по плану, стараетесь из любых совпадений и неожиданных происшествий извлекать максимум пользы. Многое удается даже легче, чем вы ожидали. День благоприятен для учебы. Вам нравится собирать и анализировать информацию, сопоставлять факты и делать выводы. Вторая половина дня радует приятными встречами. Будет шанс пообщаться с человеком, по которому вы скучали.
Скорпион
Этот день отлично подходит для встреч с самыми разными людьми. Вы ведете себя легко и непринужденно, это очень нравится окружающих. Кто-то захочет подружиться с вами, а кто-то может влюбиться с первого взгляда. Вы вовремя проявляете инициативу, находите способ изменить к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Будет шанс отлично справиться со сложным делом, которое прежде многим оказалось не по силам. Окружающие увидят, на что вы способны. Те, кто прежде вас недооценивал, изменят свое мнение.
Стрелец
Старайтесь философски относиться к недоразумениям, возникающим в начале дня. Особенно тревожиться не о чем, потому что вскоре все останется в прошлом, наступит более простой и благоприятный период. Будет возможность повидаться со старыми знакомыми. Благодаря их поддержке вы воплотите многие смелые планы в жизнь. Близкий человек порадует хорошей новостью или предложит то, от чего вы не захотите отказываться. Вероятны неожиданные визиты, встречи с людьми, по которым вы успели соскучиться за последнее время.
Козерог
Не спешите. День требует осторожности; особенно это важно, когда речь идет о делах, важных не только для вас, но и для окружающих. Чаще обычного приходится брать на себя ответственность за других; не всегда вам это по душе. Если действовать правильно, можно справиться с какими-то старыми делами, решить вопросы, которые тревожили не только вас, но и ваших близких. Будет шанс изменить к лучшему отношения с любимым человеком. Вы хорошо понимаете друг друга, можете о многом договориться. Не исключено, что появятся общие планы, за осуществление которых вы возьметесь с большим энтузиазмом.
Водолей
День подходит для общения. Вы часто понимаете окружающих с полуслова, можете найти общий язык даже с тем, кто обычно неохотно идет на контакт. Вероятны приятные знакомства; не исключено, что они положат начало долгой дружбе или романтической истории. Вторая половина дня щедра на хорошие идеи. Но вряд ли их удастся воплотить в жизнь немедленно. Стоит запастись терпением. Если вы будете внимательны, то наверняка найдете ответы на какие-то вопросы, о которых приходилось много размышлять в последнее время.
Рыбы
Вы отлично ладите с окружающими, часто с полуслова понимаете даже тех, кого видите впервые. Будет возможность укрепить деловые связи, заручиться поддержкой тех, от кого многое зависит. Напомните о себе людям, с которыми прежде сотрудничали. Не исключено, что вам предложат что-то интересное. Некоторым Рыбам предложат принять участие в каком-то интересном деле. Пока речь идет о предварительных договоренностях, а у вас есть время собрать побольше информации и все обдумать. Вторая половина дня хорошо подходит для поездок. Смена обстановки вдохновляет вас.