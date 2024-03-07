БУДЕТ ШУМНО! ⟩ В Таллинн приедет с концертом «Каста»

20 лет назад «Каста» перевернула представление о русском рэпе, сумев привлечь внимание широкой аудитории и вывести жанр из тени на большую сцену.

За столь внушительный срок ребята успели выпустить шесть совместных пластинок и полдюжины сольных альбомов. Сегодня тексты Касты читают наизусть даже те, кто не считает себя поклонником рэп-культуры.