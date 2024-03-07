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БУДЕТ ШУМНО! ⟩ В Таллинн приедет с концертом «Каста»

Limon.ee
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Группа «Каста».
Группа «Каста». Фото: VITALY KRIVTSOV

Уже в следующую пятницу, 15 марта, группа «Каста» даст концерт в таллиннском клубе CatHous. Ростовские парни порадуют фанатов и любителей рэпа своими хитами.

20 лет назад «Каста» перевернула представление о русском рэпе, сумев привлечь внимание широкой аудитории и вывести жанр из тени на большую сцену.

Группа «Каста».
Группа «Каста». Фото: Виталий Кривцов

За столь внушительный срок ребята успели выпустить шесть совместных пластинок и полдюжины сольных альбомов. Сегодня тексты Касты читают наизусть даже те, кто не считает себя поклонником рэп-культуры.

Встречай легенду на сцене таллиннского CatHouse!

Билеты уже в кассе Piletilevi!

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