КРОВАВАЯ РАСПРАВА ⟩ Суд вынес решение по делу молодого человека, совершившего жестокое убийство в Кивиыли

7 марта в здании Вируского уездного суда в Йыхви был оглашен приговор по делу Федора Когутюка. Когутюк был обвинен в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Кровавая расправа произошла 14 февраля 2022 года, когда Когутюк распивал спиртные напитки со своими собутыльниками в квартире в Кивиыли. Последний месяц тогда 23-летний мужчина провел в запое. В тот роковой день Когутюк поссорился с 60-летним мужчиной, с которым употреблял алкоголь. В ходе конфликта он схватил нож и жестоко ранил пожилого мужчину. Когутюк несколько раз ударил его ножом в грудь и шею, пишет Северное побережье. Убийца также ударил жертву ножом в глаз.

Хотя Когутюк был в состоянии белой горячки и, по-видимому, не осознавал, что он сделал, он должен взять на себя всю ответственность за преступление.

Федор Когутюк в здании суда. Фото: Ekraanitõmmis videost.

Вируский уездный суд признал мужчину виновным

Вируский уездный суд признал Федора Когутюка виновным и приговорил его к 11 годам лишения свободы. Поскольку он уже отбыл 3 месяца заключения с 14 февраля 2022 года по 30 мая 2022 года, окончательный срок наказания составляет 10 лет, 8 месяцев и 14 дней лишения свободы.

Начало срока наказания будет исчисляться со дня явки Когутюка в место содержания под стражей для отбывания наказания. Осужденный будет уведомлен судом о том, когда и в какую тюрьму он должен явиться для отбывания наказания. В случае неявки в установленный срок Когутюк будет принудительно доставлен в место содержания под стражей для отбывания наказания.

Когутюк должен выплатить государству издержки, связанные с разбирательством, в размере 3 577,60 евро. Эта сумма включает в себя штрафные санкции в размере 2050 евро, гонорар назначенного адвоката в размере 553,20 евро за досудебное разбирательство и 974,40 евро за судебное разбирательство. Часть судебных издержек также берет на себя государство, которое оплачивает 10 477,90 евро за экспертные заключения.

Решение суда еще не вступило в силу.