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ФОТО ⟩ McDonald's выпустил духи с необычным ароматом

Limon.ee
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Ресторан быстрого питания McDonald's в Тарту.
Ресторан быстрого питания McDonald's в Тарту. Фото: Lauri Kulpsoo

В Японии McDonald's выпустил духи с ароматом картофеля фри, пишет TSN.

Информация об этом появилась на официальном аккаунте сети X (бывший Twitter).

Всего представлено три «вкуса»: классический, а также картофель с приправой из умебоси, водорослей и соли или приправой из чеснока, черного перца и майонеза.

Их рекомендуют использовать перед свиданием.

«Мы выпустили духи, которые пахнут картофелем фри. Возьмите их на свидание, чтобы оно точно удалось», – говорится в сообщении.

Приобрести духи можно будет 8 марта.

Это не первая попытка McDonald's запустить необычный мерч. Четыре года назад в США выпустили свечи с запахами ингредиентов чизбургера.

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