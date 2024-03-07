ФОТО ⟩ McDonald's выпустил духи с необычным ароматом
ポテトの匂いの香水つくってみた！？— マクドナルド (@McDonaldsJapan) March 6, 2024
勝負デートの日にどうぞ。 pic.twitter.com/OBGTFdlABJ
Информация об этом появилась на официальном аккаунте сети X (бывший Twitter).
Всего представлено три «вкуса»: классический, а также картофель с приправой из умебоси, водорослей и соли или приправой из чеснока, черного перца и майонеза.
Их рекомендуют использовать перед свиданием.
«Мы выпустили духи, которые пахнут картофелем фри. Возьмите их на свидание, чтобы оно точно удалось», – говорится в сообщении.
Приобрести духи можно будет 8 марта.
Это не первая попытка McDonald's запустить необычный мерч. Четыре года назад в США выпустили свечи с запахами ингредиентов чизбургера.