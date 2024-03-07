В Международный женский день, 8 марта, эстонским красоткам не придется скучать, потому что в таллиннском клубе MjClub пройдет грандиозная вечеринка.
Мужской стриптиз и любимые хиты: 8 марта женщин ждет настоящий праздник в самом центре Таллинна
В пятницу, 8 марта, в клубе MjClub состоится празднование Женского дня. На сцене выступит TanjaFly&Band, в исполнении которых прозвучат любимые многими хиты певицы IOWA.
Изюминкой вечера и подарком всем дамам станет мужской стриптиз в исполнении Маркуса и Расмуса, также гостей вечеринки ждут и другие сюрпризы.
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