Чт, 7.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG

Мужской стриптиз и любимые хиты: 8 марта женщин ждет настоящий праздник в самом центре Таллинна

Limon.ee
Copy
Фото: MJClub

В Международный женский день, 8 марта, эстонским красоткам не придется скучать, потому что в таллиннском клубе MjClub пройдет грандиозная вечеринка.

В пятницу, 8 марта, в клубе MjClub состоится празднование Женского дня. На сцене выступит TanjaFly&Band, в исполнении которых прозвучат любимые многими хиты певицы IOWA.

Изюминкой вечера и подарком всем дамам станет мужской стриптиз в исполнении Маркуса и Расмуса, также гостей вечеринки ждут и другие сюрпризы.

Билеты и информацию ищите ЗДЕСЬ!

Смотрите видео!

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх