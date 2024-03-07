Мужской стриптиз и любимые хиты: 8 марта женщин ждет настоящий праздник в самом центре Таллинна

В пятницу, 8 марта, в клубе MjClub состоится празднование Женского дня. На сцене выступит TanjaFly&Band, в исполнении которых прозвучат любимые многими хиты певицы IOWA.

Изюминкой вечера и подарком всем дамам станет мужской стриптиз в исполнении Маркуса и Расмуса, также гостей вечеринки ждут и другие сюрпризы.