Российский оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков выложил пост о заведенном уголовном деле против замглавы тайской полиции по прозвищу «большая шутка» (Биг Джоук), который приходил в камеру к музыкантом группы «Би-2» за взятку от российского посольства, чтобы депортировать музыкантов в Россию.
У России руки длинные, или что произошло с главой тайской полиции после освобождения группы «Би-2»
Ранее Postimees писал, что очередной визит группы «Би-2» в Таиланд закончился арестом. Вдруг оказалось, что разрешение на работу «ненастоящее», а значит, концерт и гонорар за него - «преступление». Но символические штрафы не спасли, и пришлось идти в тюрьму. Миграционную. За ее стенами пошла нешуточная битва дипломатов России и других стран.
Москва изо всех сил давила на тайские власти, чтобы российская рок-легенда «вернулась в родную гавань» спецрейсом, и лучше в наручниках. Дипломаты других стран, а у музыкантов есть не только российское подданство, пытались помешать планам россиян заполучить «отмененную» группу. Решения о депортации в Россию принимались, отменялись и снова принимались.
Происшедшее с «Би-2», помимо неудачной попытки мести российского режима деятелям российской культуры, имеет важное внешнеполитическое измерение. Огромная часть шпионских фильмов и книг времен холодной войны основана на утверждении, что у Москвы длинные руки. В сегодняшнем контексте напрашивается вывод, что длина этих рук коррелирует с делением мира на Запад и глобальное незападное большинство в лице того же Таиланда, за которое Москва борется в Украине, не щадя собственных и чужих мужчин, женщин и детей. Приложив эту дихотомию к истории с «Би-2», можно представить, что незападные тайцы хотели выдать противников союзной Москве для законного наказания, а австралийские, израильские и прочие западные дипломаты музыкантов спасли, пишет Сarnegieendowment.
Сам по себе концерт без специальной артистической визы, судя по всему, являлся рутинным нарушением для тайской сцены, где десятки экспатских общин встречаются со своими артистами. Система здесь или не реагирует, или в худшем случае включает необременительную коррупционную составляющую либо готовность оплатить штраф.
Если бы депортация «Би-2» прошла для российских властей успешно и музыкантов успели бы лихо протолкнуть в быстро захлопывающуюся щель возможностей, это спровоцировало бы в Таиланде серьезный внутриполитический и дипломатический кризис. Под лозунгом о дружбе и солидарности с добрыми южными народами против злого Запада в Москве не остановились перед тем, чтобы подставить правительство одной из незападных стран, нейтральной по отношению к войне и весьма расположенной к России. Но звезды на погонах и жажда достать врагов важнее отношений с какими-то там тайцами.
Пока же спецоперация по высылке привела к ровно противоположному результату. Судя по всему, теперь никакие полицейские власти Таиланда, сколь угодно сдружившиеся с российскими консулами на теме туризма, не станут не глядя исполнять просьбы российских консулов, потому что за исполнение таких просьб может прилететь от политических властей.
Да и в целом любая депортация в Россию теперь, благодаря освещению тайской истории, даже в далеких от войны странах осознана как политическая проблема. Еще несколько таких же удачных попыток, и российские просьбы будут игнорировать. Так что Таиланд для политически активных граждан России стал очевидно не менее, а более безопасным местом, как и прочие незападные страны, обратившие внимание на тайский прецедент.