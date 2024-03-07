У России руки длинные, или что произошло с главой тайской полиции после освобождения группы «Би-2»

Сам по себе концерт без специальной артистической визы, судя по всему, являлся рутинным нарушением для тайской сцены, где десятки экспатских общин встречаются со своими артистами. Система здесь или не реагирует, или в худшем случае включает необременительную коррупционную составляющую либо готовность оплатить штраф.

Если бы депортация «Би-2» прошла для российских властей успешно и музыкантов успели бы лихо протолкнуть в быстро захлопывающуюся щель возможностей, это спровоцировало бы в Таиланде серьезный внутриполитический и дипломатический кризис. Под лозунгом о дружбе и солидарности с добрыми южными народами против злого Запада в Москве не остановились перед тем, чтобы подставить правительство одной из незападных стран, нейтральной по отношению к войне и весьма расположенной к России. Но звезды на погонах и жажда достать врагов важнее отношений с какими-то там тайцами.

Пока же спецоперация по высылке привела к ровно противоположному результату. Судя по всему, теперь никакие полицейские власти Таиланда, сколь угодно сдружившиеся с российскими консулами на теме туризма, не станут не глядя исполнять просьбы российских консулов, потому что за исполнение таких просьб может прилететь от политических властей.

Да и в целом любая депортация в Россию теперь, благодаря освещению тайской истории, даже в далеких от войны странах осознана как политическая проблема. Еще несколько таких же удачных попыток, и российские просьбы будут игнорировать. Так что Таиланд для политически активных граждан России стал очевидно не менее, а более безопасным местом, как и прочие незападные страны, обратившие внимание на тайский прецедент.