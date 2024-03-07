«Мама» Верки Сердючки станет бабушкой

На своей странице в Instagram девушка опубликовала фотографию с кругленьким животиком. А белое длинное платье только подчеркнуло ее интересное положение.

«Семейные моменты», – подписала кадр Яна.

Стоит отметить, что дочь Инны Белоконь в 2023 году вышла замуж за своего возлюбленного. В тот торжественный день сценическая мама Сердючки показала фото со свадьбы, однако она не стала раскрывать личность своего зятя.

Более того, на свадебных фото даже не видно его лица. Имя мужчины также держится в секрете.

Отметим, сама Инна Белоконь уже более 30 лет счастлива в браке с мужчиной по имени Олег. У них есть семейный бизнес – они разводят породистых собак.