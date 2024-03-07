ИЗ ЭСТОНИИ С ЛЮБОВЬЮ ⟩ Жена Карпина намекнула, какой подарок хочет получить на 8 марта

В январе Postimees писал, что Дарья Карпина переехала с детьми в Нарву. «На самом деле мы всегда жили в Эстонии, но временно переехали в Ростов из-за работы мужа. Теперь девочки выросли и готовятся идти в школу. Летом мы переедем на постоянное место в Таллинн. Так детям будет проще учить язык», - написала сама Карпина в Instagram.

Накануне Международного женского дня Карпина опубликовала в социальных сетях пост, в котором намекнула своему известному мужу, какой подарок она мечтает получить.

«Любимый мой, ты много раз спрашивал, что я хочу на 8 марта. Мне ничего не надо. Только твоя любовь и забота. Спасибо тебе «63» раза», – написала Дарья Карпина в сториз Instagram.

В посте во всех словах буква «О» была заменена на эмблему «Мерседеса». Скорее всего, речь идет о модели Mercedes-Benz S 63 AMG. Похоже, Валерию Карпину на это 8 марта придется раскошелиться.

Футбольный тренер Валерий Карпин – уроженец города Нарва, имеет гражданство Эстонии.

Фото: Скриншот из социальных сетей