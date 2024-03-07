Аллу Пугачеву требуют признать иноагентом

На днях Стас Михайлов заявил, что все уехавшие из России звезды обязательно вернутся обратно. Приползут на коленях. Алла Пугачева решила ответить народному артисту, обозвав его непечатным словом. Кроме того, Примадонна заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться» в страну, пишет Womanhit.