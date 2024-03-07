На днях Стас Михайлов заявил, что все уехавшие из России звезды обязательно вернутся обратно. Приползут на коленях. Алла Пугачева решила ответить народному артисту, обозвав его непечатным словом. Кроме того, Примадонна заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться» в страну, пишет Womanhit.
Аллу Пугачеву требуют признать иноагентом
После этого общественники обратились в Генпрокуратуру. Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией во главе с руководителем Виталием Бородиным требуют признать артистку иноагентом.
Причин несколько. Ранее Пугачева уже озвучивала свою антироссийскую позицию. Кроме того, она активно поддерживает своего мужа, иноагента Максима Галкина. А речь о «нормальных людях» стала последней каплей, пишет SHOT.