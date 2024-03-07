Профессиональный актер зарабатывает на жизнь, притворяясь нищим: сколько у него денег

Увидев Лу Цзингана за работой, можно подумать, что он просто бедный человек, пытающийся свести концы с концами, но это лишь потому, что он на самом деле хорошо справляется со своей работой, пишет Oddity Central.

Лу «работает» в живописном саду Циньмин Шаньхэ в китайской провинции Хэнань. Со своим чумазым лицом, грустными глазами щенка и скромной одеждой он в совершенстве владеет искусством заставлять туристов залезть в карман и помочь бедняге. Вот только он очень хорошо умеет притворяться бедным, потому что на самом деле он совсем не такой. Как сообщается, талантливый актер зарабатывает до 70 000 юаней (8 926 евро) в месяц, плюс имеет больше еды, чем он мог бы когда-нибудь съесть.

По данным Time Doctor, средняя месячная зарплата в Китае составляет около 29 000 юаней (3 669 евро), что делает Лу Цзиньгана одним из самых высокооплачиваемых людей в азиатской стране. Некоторые даже называют его самым богатым нищим в Китае, что технически не соответствует действительности, поскольку он является профессиональным актером, который играет нищего для получения прибыли.