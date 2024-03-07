Советский, литовский и российский театральный режиссёр Римас Туминас, который много лет был художественным руководителем Театра имени Евгения Вахтангова, умер в возрасте 72 лет после продолжительной болезни: в 2014 году у него диагностировали рак лёгких. Туминас скончался в реанимации итальянской клиники. О смерти режиссёра сообщил директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, пишет Spletnik.
Умер выдающийся режиссёр
«Ушёл из жизни выдающийся режиссёр, 15 лет возглавлявший Театр Вахтангова. Слов нет. Осознания пока что тоже нет. Только слёзы и огромная благодарность, что он был с нами», – такое сообщение появилось на официальном сайте театра.
Весной 2022 года Туминас, который возглавлял Театр имени Вахтангова с 2007 года, покинул свой пост. Официальная причина – «по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения». Однако в сети полагали, что всё дело в скандале, разгоревшемся вокруг режиссёра из-за его высказываний о России. Незадолго до ухода Туминаса из театра пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали видеозапись с ним, в которой он резко высказывался о спецоперации и выражал поддержку Украине. Позже Туминас заявил, что он знал, что его разыгрывали, и просто подыграл пранкерам. Также по сети ходила аудиозапись телефонного разговора с Туминасом – по словам Кирилла Крока, сфабрикованная, – в которой Туминас критиковал россиян и российское правительство.
Всё это привело к тому, что премьер Михаил Мишустин отозвал у Римаса Туминаса премию правительства России в области культуры, которую ему присудили в 2021 году за постановку «Царь Эдип».
На счету Римаса Туминаса множество успешных спектаклей, а его постановки «Война и мир», «Улыбнись нам, Господи» и другие с аншлагом шли не только в России, но и за рубежом.