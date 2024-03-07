Умер выдающийся режиссёр

«Ушёл из жизни выдающийся режиссёр, 15 лет возглавлявший Театр Вахтангова. Слов нет. Осознания пока что тоже нет. Только слёзы и огромная благодарность, что он был с нами», – такое сообщение появилось на официальном сайте театра.

Весной 2022 года Туминас, который возглавлял Театр имени Вахтангова с 2007 года, покинул свой пост. Официальная причина – «по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения». Однако в сети полагали, что всё дело в скандале, разгоревшемся вокруг режиссёра из-за его высказываний о России. Незадолго до ухода Туминаса из театра пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали видеозапись с ним, в которой он резко высказывался о спецоперации и выражал поддержку Украине. Позже Туминас заявил, что он знал, что его разыгрывали, и просто подыграл пранкерам. Также по сети ходила аудиозапись телефонного разговора с Туминасом – по словам Кирилла Крока, сфабрикованная, – в которой Туминас критиковал россиян и российское правительство.

Всё это привело к тому, что премьер Михаил Мишустин отозвал у Римаса Туминаса премию правительства России в области культуры, которую ему присудили в 2021 году за постановку «Царь Эдип».

На счету Римаса Туминаса множество успешных спектаклей, а его постановки «Война и мир», «Улыбнись нам, Господи» и другие с аншлагом шли не только в России, но и за рубежом.