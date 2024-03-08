СПЕЦВЫПУСК К 8 МАРТА ⟩ «Будьте женщинами!» Александр Ивашкевич раскрыл факты из жизни, которые никогда не звучали в СМИ

«Это внимание гораздо дороже, чем то, что пятый айфон тебя подарили, десятый, пятнадцатый… Автомобиль или еще что-нибудь… Это все такое материальное – убивающее какие-то настоящие чувства», – рассуждает Ивашкевич.

«Когда читаешь, такое ощущение… будто ты умылся просто!» Фото: Konstantin Sednev

Александр Ивашкевич в силу профессии – тот мужчина, который цветы получает чаще, чем многие женщины. Он признается, что ему нравится получать цветы, и он за ними всегда трепетно ухаживает.

«Я их несу домой, и у меня они долго стоят в вазе, я за ними ухаживаю. Потому что цветы – это живой организм. Несомненно, они радуют и поднимают настроение прямо с утра. Сейчас у меня дома стоят белые тюльпаны», – рассказывает Ивашкевич. Он признается, что не знает, кто именно из поклонниц ему их подарил, но благодарен за такую красоту.

Алесандр Ивашкевич в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

Говоря 8 Марта о том, к лицу ли современным женщинам равноправие, Александр Ивашкевич, задумавшись, делает паузу.

«Хотелось бы попросить женщин, чтобы они начали спасать этот мир. Спасать именно той природой материнства, которая в них заложена. Материнство – это значит созидание. Наши дети должны рождаться не для того, чтобы их брали в армию что-то там защищать. А для того, чтобы они были умными и созидали, и находили слова, чтобы войны не было», – говорит артист.

Алесандр Ивашкевич в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev