В весенний праздник, 8 Марта, мы приготовили подарок нашим зрительницам и пригласили в студию Limon LIVE артиста театра и кино Александра Ивашкевича. Разговор получился настолько теплым и откровенным, что Александр раскрыл подробности своей жизни, о которых ранее никогда не рассказывал журналистам.
СПЕЦВЫПУСК К 8 МАРТА ⟩ «Будьте женщинами!» Александр Ивашкевич раскрыл факты из жизни, которые никогда не звучали в СМИ
Для актера Русского театра Эстонии и фотохудожника Александра Ивашкевича 8 Марта – важный праздник, потому что именно в этот день родилась его дочь. А вообще он считает, что для того, чтобы радоваться жизни и дарить близким подарки, не нужны какие-то особенные даты.
«Надо к жизни относиться радостно все время. Подарки хороши не в день, назначенный кем-то, а в день, назначенный твоим самочувствием. Чем чаще ты себя хорошо чувствуешь, даришь людям не только цветы, а просто хорошее настроение – тем лучше», – считает Александр Ивашкевич.
В то же время актер с удовольствием поздравляет женщин в этот весенний праздник. «Почему это должно быть в тягость, если им приносит радость?» – рассуждает актер. Тем более, еще в детстве Александр получил хороший урок и уяснил для себя ценность внимания людей, которым ты не безразличен.
«В детстве на какой-то праздник мне подарили безделушку. Я болел, а девочка, которая мне очень нравилась, принесла мне ее прямо домой. Это был третий класс», – рассказывает поучительную историю из своей жизни актер. Он вспоминает, что тогда скривился, дескать, принесла мне «вот эту вот ерунду». А мать будущего артиста сказала слова, которые остались в сердце на всю жизнь: «Дело не в том, что тебе принесли ерунду. Дело в том, что тебе принесли, тебя помнят, ты болеешь, а получил это дома».
«Это внимание гораздо дороже, чем то, что пятый айфон тебя подарили, десятый, пятнадцатый… Автомобиль или еще что-нибудь… Это все такое материальное – убивающее какие-то настоящие чувства», – рассуждает Ивашкевич.
Александр Ивашкевич в силу профессии – тот мужчина, который цветы получает чаще, чем многие женщины. Он признается, что ему нравится получать цветы, и он за ними всегда трепетно ухаживает.
«Я их несу домой, и у меня они долго стоят в вазе, я за ними ухаживаю. Потому что цветы – это живой организм. Несомненно, они радуют и поднимают настроение прямо с утра. Сейчас у меня дома стоят белые тюльпаны», – рассказывает Ивашкевич. Он признается, что не знает, кто именно из поклонниц ему их подарил, но благодарен за такую красоту.
Говоря 8 Марта о том, к лицу ли современным женщинам равноправие, Александр Ивашкевич, задумавшись, делает паузу.
«Хотелось бы попросить женщин, чтобы они начали спасать этот мир. Спасать именно той природой материнства, которая в них заложена. Материнство – это значит созидание. Наши дети должны рождаться не для того, чтобы их брали в армию что-то там защищать. А для того, чтобы они были умными и созидали, и находили слова, чтобы войны не было», – говорит артист.
«Вы обратили внимание, что очень много женщин в политике – и, как правило, у них нет детей. Женщина, которая не имеет материнского инстинкта, не может сделать наш мир лучше. Так не должно быть! И если нет детей у мужчин, которые сидят в Министерстве образования и науки, эти мужчины тоже не совсем на своем месте», – считает Ивашкевич. Он разворачивается лицом в камеру и обращается с просьбой к прекрасной половине нашей страны: «Дорогие женщины, прежде всего будьте женщинами!»
Зашла речь в праздничном эфире и о безбашенных поступках ради любви. Александр рассказал, каким страстным и отчаянным он был в студенческие годы, но с возрастом понял, что так лучше не делать. «Результат может огорчить, – смеется артист. – С возрастом приходишь к пониманию, что в жизни прозы больше, чем романтики. Слава богу, что я занимаюсь театром и у меня есть возможность эмоционально себя реализовывать. В жизни ты можешь странно выглядеть, если что-то вытворишь, а в театре – нет, – рассуждает актер. – Я на сцене делаю и говорю то, что я думаю, потому что все-то думают, что я в этот момент играю. И там я могу смело говорить о своих взглядах на жизнь, об отношениях. Слава богу, я использую те материалы, где я знаю, о чем я говорю».
Александр Ивашкевич не скрывает, что иной раз приходится браться за роли, которые не откликаются в его душе. Впрочем, с годами их становится все меньше и меньше, поскольку он смог заслужить право выбора.
«Есть вещи, которые я не могу произносить со сцены: мне легче уйти из театра. И это не пустые слова. Я уже в том возрасте, когда это легко может произойти», – говорит актер Русского театра.
На сцене артисту подвластна любая роль, но мало кто знает, какой Александр Ивашкевич в обычной жизни. «Когда я чувствую, что у меня непроходимый беспорядок, я придумываю для себя гостей. Это стимул, потому что обязательно надо убрать», – с улыбкой рассказывает Ивашкевич.
Он очень любит читать, но сетует, что редко удается это делать. «Когда читаешь, такое ощущение… будто ты умылся просто!» – говорит Ивашкевич, а затем признается, что, увы, грешен, и так же, как все, порой зависает в соцсетях.
«Я тоже подсел на эту заразу, – признается артист и будто прокручивает руками ленту в социальных сетях на экране воображаемого мобильного телефона. – Это забирает время, забирает жизнь. Не надо этого делать! Когда ты начинаешь скроллить, не замечаешь, как двадцать минут пролетит, а то и больше. Нам кажется, что мы так участвуем в жизни, но нет: мы используем ее в чьих-то интересах, а для себя в эти моменты не делаем ни-че-го».
«Масса не может быть права, она подчинена каким-то личностям. Так и есть! И я в этой массе, – Ивашкевич снова показывает воображаемый экран. – Потом я сижу и думаю: господи, позор, стыд… Стыдно-то как! Я взрослый человек, и я подсел. А тут детям говорят: не сиди в соцсетях! Поэтому надо слушать мам, пап, дедушек и бабушек».
На что, по мнению артиста, времени не должно быть жалко, так это на просмотр хорошего фильма в кино или на посещение театра. И тут Ивашкевич вспоминает, что и это завязано на женщинах.
«Женщины – наш основной зритель, – говорит Алекандр. – Это благодаря им к нам приходят мужчины, благодаря им к нам приходят дети. Театр женщинам благодарен за то, что они намного ближе к природе, чувствительнее к восприятию каких-то эмоций. Благодаря женщинам театр очень развивается».
Преступно в разговоре с Ивашкевичем не затронуть его вторую профессию – фотохудожника. Ему всегда удается подчеркнуть индивидуальность и внутренний свет каждой из моделей, а ведь многие из них – обычные женщины.
«Мне очень нравится, когда ко мне в студию приходят очень неопытные, или, как люди считают, некрасивые», – говорит Ивашкевич. Такую ситуацию он воспринимает как вызов самому себе. – Приходит человек и знает, что он некрасив, просто его вынудили прийти на съемку. И когда отдаешь ему фотографию, а он видит, что он, оказывается, вполне нормальный – это очень ценно. Я обратил внимание, что любой человек становится красивым, даже если он имеет какие-то физические изъяны, когда он искренен: вся его аура наполняется каким-то светом и он становится обаятельным. Не красивым, а обаятельным. А это чаще еще и лучше, чем просто холодная красота».
Когда ведущая Светлана Карабут попросила Александра Ивашкевича как профессионала прокомментировать так называемую «рабочую сторону», о наличии которой знает практически каждая женщина и даже девочка, и именно в этом ракурсе стремится предстать перед объективом, разговор принял неожиданный оборот.
«Чаще всего женщины сами придумывают это себе, но, действительно, бывает, что одна половина лица более привлекательна, - говорит актер. – Моя рабочая сторона больше левая, чем правая, потому что в свое время мое лицо было испорчено падением на электроплиту: оно попросту сгорело».
От этих слов ведущая изменилась в лице: «Серьезно?»
«Да, это такой нюанс, который сегодня впервые услышали зрители. Это произошло, когда мне было 9 месяцев, в Тбилиси. Но не в этом дело… Я хочу сказать, что у каждого человека есть его сторона, но все же сделать человека привлекательным должен фотограф. Основной фотограф находится здесь, – Ивашкевич стучит кулаком в области сердца. – Это его вкус, его понимание мира, его виденье красоты!»
Смотрите интервью с Александром Ивашкевичем: в текст вошла лишь часть этой теплой и увлекательной беседы. А мы в свою очередь поздравляем вас с 8 Марта – праздником любви, весны и красоты! Дорогие женщины, пусть в жизни будет больше увлекательных спектаклей, удачных снимков и таких обаятельных мужчин, как герой нашего праздничного выпуска!