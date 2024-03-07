Чт, 7.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО ⟩ Известный эстонский рэпер удивил местом работы: «Находимся на высоте около ста метров и проводим там по несколько часов в день»

Limon.ee
Copy
Фото: Eero Vabamägi

В начале недели звукозаписывающая компания Warner Music Baltics объявила о прекращении своей деятельности в Эстонии и увольнении всех 30 сотрудников. Эстонский рэпер Уку Ароп также был частью этого лейбла, и теперь он делится удивительными кадрами своей ежедневной работы в социальных сетях, пишет Elu24.

«Когда узнал, что ваш лейбл уволил всех...», - пишет рэпер Уку Ароп в своей истории в Instagram.

Помимо текста, рэпер добавил к посту видео, на котором он запечатлен сидящим на вершине мобильной мачты и в оранжевых рабочих штанах.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх