ФОТО ⟩ Известный эстонский рэпер удивил местом работы: «Находимся на высоте около ста метров и проводим там по несколько часов в день»

В начале недели звукозаписывающая компания Warner Music Baltics объявила о прекращении своей деятельности в Эстонии и увольнении всех 30 сотрудников. Эстонский рэпер Уку Ароп также был частью этого лейбла, и теперь он делится удивительными кадрами своей ежедневной работы в социальных сетях, пишет Elu24.