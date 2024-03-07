В начале недели звукозаписывающая компания Warner Music Baltics объявила о прекращении своей деятельности в Эстонии и увольнении всех 30 сотрудников. Эстонский рэпер Уку Ароп также был частью этого лейбла, и теперь он делится удивительными кадрами своей ежедневной работы в социальных сетях, пишет Elu24.
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ФОТО ⟩ Известный эстонский рэпер удивил местом работы: «Находимся на высоте около ста метров и проводим там по несколько часов в день»
«Когда узнал, что ваш лейбл уволил всех...», - пишет рэпер Уку Ароп в своей истории в Instagram.