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«Просроченная сумма была просто списана со счета»: эстонский мужчина спорит с налоговой инспекцией

Трийн Роос
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Декларация о доходах на бумажном носителе.
Декларация о доходах на бумажном носителе. Фото: Sander Ilvest

«Мой отец не подавал декларацию о доходах в 2020 году, а через несколько лет налоговая инспекция сделала это за его спиной», – говорит житель Вильянди Райко, добавляя, что отца об этом не проинформировали. Налоговая служба также потребовала от мужчины пени за просрочку платежа в размере 446 евро, которую теперь налоговая служба списала со счета мужчины.

Налоговый департамент напоминает, что каждый человек обязан правильно и своевременно декларировать свои доходы, а частное лицо должно делать это один раз в год.

Райко рассказал Elu24 о том, как налоговая инспекция за его спиной заполнила декларацию о доходах его отца за 2020 год. «Я говорю от имени моего отца. Не знаю точно, почему декларация тогда не была заполнена, но в 2022 и 2023 годах отец ходил в налоговую, чтобы на месте подать декларацию. Там ему никто не напомнил, что ему следует подать декларацию за 2020 год», – говорит Райко. «В ноябре прошлого года налоговая инспекция сама заполнила эту декларацию и потребовала отсрочку ее предоставления. Отсрочка началась несколько лет назад, с 2021 года, когда должно было быть сделано заявление».

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