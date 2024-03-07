«Просроченная сумма была просто списана со счета»: эстонский мужчина спорит с налоговой инспекцией

Райко рассказал Elu24 о том, как налоговая инспекция за его спиной заполнила декларацию о доходах его отца за 2020 год. «Я говорю от имени моего отца. Не знаю точно, почему декларация тогда не была заполнена, но в 2022 и 2023 годах отец ходил в налоговую, чтобы на месте подать декларацию. Там ему никто не напомнил, что ему следует подать декларацию за 2020 год», – говорит Райко. «В ноябре прошлого года налоговая инспекция сама заполнила эту декларацию и потребовала отсрочку ее предоставления. Отсрочка началась несколько лет назад, с 2021 года, когда должно было быть сделано заявление».