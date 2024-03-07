«Мой отец не подавал декларацию о доходах в 2020 году, а через несколько лет налоговая инспекция сделала это за его спиной», – говорит житель Вильянди Райко, добавляя, что отца об этом не проинформировали. Налоговая служба также потребовала от мужчины пени за просрочку платежа в размере 446 евро, которую теперь налоговая служба списала со счета мужчины.
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«Просроченная сумма была просто списана со счета»: эстонский мужчина спорит с налоговой инспекцией
Налоговый департамент напоминает, что каждый человек обязан правильно и своевременно декларировать свои доходы, а частное лицо должно делать это один раз в год.