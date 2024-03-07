ФОТО ⟩ Телеведущая Катрин Луст ждет второго ребенка

В четверг утром эстонская телезвезда Катрин Луст объявила о том, что ждет ребенка. В большом интервью дигитальному журналу Postimees Naine она рассказала, что у двухлетней Оливии совсем скоро появится сестренка.

Катрин Луст также поделилась милым семейным снимком в Instagram. «Это правда, скоро нас будет четверо!» – написала она.

«Беременность проходила одна за другой одинаково. Обычно мамы говорят, что с одним ребенком все так, а с другим – иначе, но у меня все как по часам», – сказала Катрин Луст в интервью.

«Первые несколько месяцев были очень трудными, я чувствовала себя очень плохо, очень уставала, меня тошнило и рвало», – призналась эстонская телезвезда.

Второй ребенок Катрин Луст должен появиться на свет в июле. Уже известно, что на свет появится девочка.

«Мы, конечно, очень счастливы, но в какой-то момент наступает реальность, которая тоже вызывает некоторую панику – какую коляску купить, смогу ли я продолжать работать и прочее, – призналась Луст. – Но знание того, что все справлялись с этим на протяжении веков, приносит душевное спокойствие».

Первая дочь Катрин Луст и Оливера Килг, Оливия, родилась 24 марта 2022 года.

«Я думаю, каждая женщина мечтает о создании семьи. Я рада, что для меня настал этот момент, когда я больше не живу только для себя, а у меня есть маленькая дочь, которую нужно растить и о которой нужно заботиться», – сказала она тогда в интервью порталу Elu24.