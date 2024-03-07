«Говьтесь к лучшему моменту в вашей жизни!» Полуобнаженная Лобода отправила эстонским поклонникам видеоприветствие

Loboda взлетела на вершину музыкальной арены около десяти лет назад суперхитом «К черту любовь». Ее карьеру еще больше ускорили хиты «SuperSTAR» с вызывающем клипом, песни «Твои глаза», «Случайная», «Родной» и многие другие танцевальные и радиохиты, достигавшие первых мест в чартах.

Cексуальная и непринужденная певица неоднократно попадала на обложки журналов и вызывала много скандалов в медиа. Одним из самых больших из них были слухи, что отец второго ребенка Loboda – лидер известной мировой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Светлана Лобода, родившаяся в Киеве в 1982 году, представляла Украину на конкурсе «Евровидение» в 2009 году с песней «Be My Valentine», заняв 12-е место. Артистка также сотрудничала с другими певцами, включая самого популярного мужского певца Украины Макса Барских. За свою карьеру, полную впечатляющих достижений, Loboda получила множество музыкальных и престижных наград, выпустила пять студийных альбомов и стала очень популярным концертным исполнителем. Ее выступления всегда являются вершиной музыкального шоу.

Фестиваль Õllesummer в этом году отмечает свое 30-летие. С 3 по 6 июля на Таллинском певческом поле будут выступать мировые звезды танцевальной музыки Scooter, самый известный музыкальный бренд Латвии Brainstorm, короли мягкого рока Smokie и другие. Помимо зарубежных артистов, на семи сценах фестиваля выступят также многие популярные местные артисты: Tommy Cash, Trad Attack!, Rita Ray, Smilers, Terminaator, 2 Quick Start, Койт Тооме, Анне Вески, Танел Падар, Shanon и многие другие.

Список участников фестиваля будет дополняться. Полный список исполнителей по дням скоро будет опубликован. Билеты на фестиваль Õllesummer, который уже 30 лет девизом «Все здесь!», уже доступны в предварительной продаже на Piletilevi.