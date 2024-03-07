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Несчастный случай произошел с известным эстонским музыкантом во время круиза в Швецию

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Отт Лепланд.
Отт Лепланд. Фото: Andres Haabu

В среду вечером на телепередачу Õhtu! Kanal2 в гости пришли музыканты Алика Милова, Койт Тооме, Отт Лепланд и Мадис Арро, которые планируют совместный тур, чтобы исполнить самые популярные хиты Queen. Отт Лепланд прибыл на интервью с разбитой бровью! Пишет Elu24.

Музыкант признался в программе, что несчастный случай произошел с ним на прошлых выходных.

«На выходных я отправился в круиз в Швецию, и там у нас был концерт Rock Hotel с Танелем Падаром и Робертом Линном. И как-то по глупости между песнями я разбил бровь», – заявил Лепланд. «Я исполнил песню "Meeting Hour", а после пошел за backstage (за кулисы - прим. ред.), где есть небольшая лестница, с которой я и упал», – вспоминает он.

Лепланд добавил, что первую помощь ему оказал судово́й врач и сразу же зашил рану. «Все обошлось, все хорошо», – резюмировал он произошедшее.

Смотри полную программу смотрите здесь:

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