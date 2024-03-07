Несчастный случай произошел с известным эстонским музыкантом во время круиза в Швецию

«На выходных я отправился в круиз в Швецию, и там у нас был концерт Rock Hotel с Танелем Падаром и Робертом Линном. И как-то по глупости между песнями я разбил бровь», – заявил Лепланд. «Я исполнил песню "Meeting Hour", а после пошел за backstage (за кулисы - прим. ред.), где есть небольшая лестница, с которой я и упал», – вспоминает он.