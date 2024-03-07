Туристы не смогут бесплатно посмотреть открытие Олимпиады в Париже

Туристов, планирующих посетить Париж во время Олимпийских игр летом 2024 года, предупредили о серьезных изменениях в церемонии открытия.

Теперь жители и гости французской столицы не смогут бесплатно наблюдать за стартом соревнований, как было обещано ранее, пишет The Independent со ссылкой на заявление правительства Франции.

Изначально организаторы планировали на 26 июля грандиозную церемонию открытия, на которой присутствовало бы до 600 тысяч человек, большинство из которых смотрели бы церемонию бесплатно с берегов реки. Но проблемы безопасности и логистики, а также протесты книготорговцев на живописных набережных Парижа заставили правительство отказаться от этой идеи.

Так, в прошлом месяце общее количество зрителей сократилось примерно до 300 тысяч, а 5 марта министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что 104 тысячи фанатов смогут купить билеты на места на нижних берегах реки, а еще 222 тысяч человек будут смотреть церемонию бесплатно с верхних берегов - но только по специальным приглашениям. Последние будут недоступны туристам, их будут распределять среди жителей города, местных спортивных федераций и партнеров мероприятия. Все приглашенные должны будут пройти проверку на безопасность.

«Чтобы управлять движением толпы, мы не можем разрешить прийти всем. По соображениям безопасности, которые все понимают, особенно в связи с террористической угрозой последних недель, мы обязаны сделать его свободным, но сдерживаемым», - заявил Дарманин.